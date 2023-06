כנס רפואת נשים קיבל תפנית יוצאת דופן אחרי שגבר אלמוני התפרץ לבמה ותקף את אחד הנואמים. התקרית אירעה בזמן הכנס השנתי של הקולג' האמריקאי לגניקולוגיה בבולטימור, ותועדה על ידי אחד האורחים.

בסרטון, שהפך מאז לוויראלי בטוויטר עם קרוב ל-3 מיליון צפיות, אפשר לראות את הגבר התוקף ניגש לרופא הנואם, סוטר לו ומאשים: "אתה יודע בדיוק מה עשית! לפני 7 שנים אתה הטרדת מינית את אשתי. אתה נגעת בה. כל השנים חיכיתי לזה! אשתי סובלת בגללך, אל תנסה להסתיר את זה אתה אוהב להטריד נשים".

מהקהל בינתיים נשמעו קריאות: "ביטחון, שמישהו יקרא לביטחון". אולם, לגבר שהתפרץ לבמה זה בכלל לא הפריע. "אתם יכולים להתקשר לאבטחה, למשטרה, לא אכפת לי", צעק לעברם. "מה שאני עושה מיועד לכל הגברים שמטרידים נשים".

Enraged husband slaps doctor at a conference for sexually assaulting his wife 7 years ago pic.twitter.com/4SYgFilVDp