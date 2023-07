"אנחנו חייבים סרט דוקומנטרי על הבחורה הזאת": ריאנה בל ברוק, סטודנטית לשעבר ממדינת קנטאקי, הטריפה את הגולשים ברשת אחרי שתמונות המעצר שלה הפכו לוויראליות. בת ה-23 הופיעה בחשבון האינסטגרם mugshawty, שמשתף תמונות מעצר של נשים צעירות – רובן מארה"ב. לאורך הימים האחרונים, עלו בחשבון 11 תמונות של ברוק שנעצרה בגין שורת עברות, כולל גניבת רכב, ביזוי בית המשפט, הטרדה ועוד.

ברוק, שמכנה את עצמה בטיקטוק thequeenofchaos23 (מלכת הכאוס), התחילה לאסוף את תמונות המעצר שלה בשנת 2018, אז היא הייתה בת 18 ונעצרה בגין גניבה. בשנת 2020, היא נעצרה בגין איומים והטרדה, ופעם נוספת אחרי שגנבה מכונית, ריסקה אותה ונסעה עם הגרוטאה בחזרה למעונות הסטודנטים שלה.

ברוק חשפה ששני ההורים שלה נמצאים כיום מאחורי הסורגים, והוסיפה שבעבר היא גם נעצרה בגין גניבת נשק של שוטר. בשנת 2021 היא הואשמה בכך שגנבה אקדח טייזר וכובע של שוטר מניידת משטרה במדינת וירג'יניה.

בת ה-23 העלתה סדרת תמונות לחשבון הטיקטוק שלה, שם הן הפכו לוויראליות עם יותר ממיליון צפיות, 50 אלף לייקים ויותר מ-800 תגובות מהגולשים – רבים מהם התרשמו מאוד מהגברת הצעירה. "אני חושב שאני מאוהב", כתב אחד הגולשים. "הבחורה הזאת גאונה", כתב גולש אחר. "אחותי, אנחנו חייבים לשמוע את כל הסיפור לגבי כל אחת מהתמונות האלה", כתבה גולשת נוספת.

