טרגדיה באיטליה: יינן מצפון המדינה מת בתאונה קטלנית אחרי שנפל לחבית של יין. גופתו של מרקו בטוליני בן ה-46 נמצאה ביום חמישי האחרון (ה-14 בספטמבר) בתחתית של חבית פרסקו, אחרי שאיבד את הכרתו ונפל פנימה.

ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי היינן ביצע באותו יום עבודות תחזוקה על המיכלים ביקב יחד עם חברו, אלברטו פין. בשלב מסוים, בטוליני ניגש לבדוק מה מצבו של עמיתו והבחין שהוא איבד את הכרתו. בדרכו אל פין, היינן התמוטט, נחבט בראשו ונפל לתוך חבית שעדיין היה בה יין. גופתו נמצאה שם מאוחר יותר.

נכון לעכשיו לא ברור אם בטוליני חבט את ראשו כתוצאה מנפילה וכך איבד את הכרתו, או שמא הוא שאף את האדים הרעילים שנפלטו ממיכל הפרסקו והתעלף. ביממה האחרונה עלתה אפילו תאוריה שפין נפל ראשון למיכל ובטוליני איבד את הכרתו בזמן שחילץ אותו משם. פין אמנם שרד את התקרית, אבל פונה לבית חולים כשמצבו קשה. כעת הוא מורדם ומונשם.

