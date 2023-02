גבר בשנות ה-50 לחייו נעצר על ידי רשויות ניו ג'רזי בחשד שחטף אישה וכלא אותה בניגוד לרצונה במשך קרוב לשנה. ג'יימס וו. פרילו הבן מואשם בסדרת עברות פליליות – כולל חטיפה מדרגה ראשונה, תקיפה בנסיבות מחמירות, כליאה, שיבוש הליכי חקירה ועוד – לאחר שהקורבן נמלטה מדירתו והזעיקה את הרשויות.

האישה, שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום, ברחה לתחנת דלק מקומית במחוז בורלינגטון, סמוך לפילדלפיה. בתיעוד ממצלמות האבטחה אפשר לראות את הרגע שבו היא נכנסה לחנות הנוחות של תחנה ונעלה אחריה את הדלת, שניות ספורות לפני שפרילו הגיע למקום. ממצאי החקירה חשפו שהאישה נחטפה בחודש מרץ של השנה שעברה, כחודש אחרי שהכירה את החשוד.

על פי עדותה של הקורבן, היא פגשה את פרילו בתחנת דלק בניו מקסיקו והסכימה לתת לו טרמפ למדינת אריזונה. לטענתה, השניים ניהלו מערכת יחסים בהסכמה למשך חודש לפני שהוא תקף אותה. בשלב הזה היא חששה לסיים את מערכת היחסים ובהמשך, פרילו בודד אותה מבני משפחתה, לקח את הטלפון הנייד שלה וגם את כרטיסי האשראי שלה.

פרילו והקורבן הגיעו בדצמבר האחרון לעיירה באס ריבר (Bass River) בניו ג'רזי והשכירו שם חדר. כמה שבועות לאחר מכן, הקורבן הבחינה שיש מנעול על דלת הכניסה בחנות הנוחות של תחנת הדלק הסמוכה. לטענתה, היא ברחה מפרילו זמן קצר אחרי שהוא תקף וחנק אותה.

ג'יימי גרטהאוס, אחת העובדות בחנות באותו זמן, סיפרה שהקורבן אמרה לה שהיא הוחזקה בניגוד לרצונה למשך שנה. "אפשר היה לראות בבירור את סימני החניקה על צווארה", סיפרה בראיון לערוץ החדשות WCAU. "הוא (פרילו) ניסה לפתוח את הדלת, אבל לא באגרסיביות. אני חושבת שבאותו רגע הוא הבין שהוא גמור".

Man charged with kidnapping after allegedly holding woman hostage for nearly a year. He was arrested and charged with kidnapping after the alleged victim managed to flee their residence to a gas station, authorities said. James Parrillo Jr., 57, arrested. pic.twitter.com/LnJsSdvUsQ