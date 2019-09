התפתחות דרמטית בפרשת מותה של הנסיכה דיאנה: גבר צרפתי שלכאורה היה מעורב בתאונת הדרכים הקטלנית חושף כי החוקרים המקומיים המליצו לו שלא לטוס לאנגליה בשביל למסור את עדותו לרשויות החוק. בריאיון ראשון לכלי התקשורת בממלכה, לי ואן ת'אן מספר כי החוקרים הזהירו אותו שלא ללכת לבריטניה כי "החוקים שם שונים" מאלו בצרפת. ת'אן טוען כי בלילה של ה-31 באוגוסט, 1997, הרכב שלו פגע במרצדס שהסיעה את הנסיכה ובן זוגה דאז, איש העסקים דודי פאיד. כתוצאה מאותה פגיעה, לכאורה, מכוניתה של דיאנה התנגשה בעמוד של מנהרת הפונט דה ל'אלמה ושלושה מתוך הארבעה שהיו במכונית נהרגו, ביניהם הנסיכה דיאנה. במהלך חקירת התקרית, השוטרים זיהו שרידי צבע ממכונית המרצדס על מכוניתו של ת'אן, אשר נצבעה מלבן לאדום. תחילה, הוא הכחיש את מעורבותו בפרשה. כעת, שני עשורים מאוחר יותר, הוא חושף כי רצה לשתף פעולה עם החוקרים הבריטיים אך החוקרים בצרפת הזהירו אותו שלא לעשות את זה. Driver in Princess Diana 'crash' claims he was told not to speak to UK police https://t.co/8y91Vdpuwa pic.twitter.com/lTlcGiiFvz — Daily Mirror (@DailyMirror) September 21, 2019 ת'אן מוסיף: "אתם יודעים מה הם (החוקרים הצרפתים) אמרו לי? 'אלו לא אותם חוקים באנגליה, אל תלך. מה שלא תעשה, אל תלך לשם'". בעקבות חשיפתו של הנהג הצרפתי, רבים קראו לפתוח בשנית את חקירת הפרשה ולבחון האם הליכי החקירה שובשו בזדון. מעבר לזה, ת'אן הביע כוונה לשתף פעולה עם קציני המשטרה הבריטים. מייקל מאנספילד, עורך הדין שייצג את משפחת פאיד בפרשה, התייחס לחשיפה השערורייתית ואמר כי היא מציפה המון סימני שאלה. "מסתמן שהחוקרים הצרפתים היו להוטים מאוד להפיל את האשמה על צלמי הפפארצי וזו הסיבה שכולם נעצרו מלכתחילה", אמר מאנספילד. "עכשיו אנחנו מגלים שהנהג הפוגע צבע את הרכב שלו אחרי ההתנגשות? זה מאוד חשוד". Princess Diana ‘crash’ driver claims he was ordered not to talk to Brit cops https://t.co/Zp0YbKUPk3 pic.twitter.com/TweCJYhXnf — Daily Star (@Daily_Star) September 21, 2019 מאנספילד ממשיך: "המרצדס פגעה בוודאות ברכב של ת'אן, בין אם זו הייתה תאונה כי הוא נהג מהר מדי או בנתיב הנגדי". גורמים בכלי התקשורת בבריטניה הוסיפו כי יש למסור את תמלול הריאיון עם לי ואן ת'אן לחוקרי המשטרה בצרפת ואנגליה. מייקל קול, כתב לשעבר לענייני משפחת המלוכה עבור ה-BBC, התייחס להשתלשלות האירועים ואמר: "מוכרחים להעביר את החומרים לרשויות החוק – בדחיפות!". {title}





