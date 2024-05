אנני לה, סטודנטית צעירה לרפואה, נעלמה כמה ימים לפני יום חתונתה. הפתרון לתעלומה המסתורית נמצא על ידי ה-FBI ביום שבו הייתה אמורה להינשא – והממצאים היו מחרידים. צילומי טלוויזיה במעגל סגור הראו כיצד אנני נכנסה למעבדת המחקר שלה באוניברסיטת ייל, ב-8 בספטמבר 2009. מאז, כאמור, נעלמו עקבותיה.

בפודקאסט של ספטני סו סופר על המקרה. היא תיארה כיצד ריח חריף של חומרים משמרים וכימיים, וריח של פסולת בעלי חיים נידף באותו יום בכל בניין המעבדה באוניברסיטה: "הוא היה חזק. ממש חריף בנחיריים וגרם לתחושת צריבה חזקה". לדבריה, אחד מחבריה של אנני שגר איתה במעונות דיווח על היעדרה עוד באותו ערב. הסברה הרווחת של רשויות החוק הייתה כי הסטודנטית לרפואה החליטה לברוח מכיוון שלא רצתה להתחתן.

Room G13: The Murder Of Annie Le https://t.co/3hBiyC961B via @YouTube. GRADUATE STUDENT GOING FOR HER DOCTORATE AT YALE UNIVERSITY IN CONNECTICUT. “MISSING, RAPED AND STUFFED IN A WALL IN YALE UNIVERSITY LABORATORY.” KILLING FOR NO REASON, DEAD pic.twitter.com/Is5cBmVKw6