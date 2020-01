"אני רוצה להודות לכולם על הדאגה והאכפתיות שהם הפגינו כלפיי – אני מאוד שמחה להיות בבית ולעסוק בפעילויות שאני אוהבת": שנה אחרי אותו יום גורלי שברחה מן האדם המופרע שחטף אותה, ג'יימי קלוס מתייחסת לחייה החדשים בחיק בני משפחתה. קלוס הכתה גלים בסוף 2018 כאשר נחטפה מביתה על ידי מי שהתברר להיות ג'ייק פטרסון. ב-15 באוקטובר, כוחות המשטרה של בארון (ויסקונסין) הוזעקו לביתה לאחר שיחת טלפון מבוהלת אל מוקד החירום. הוריה נמצאו במקום ללא רוח חיים לאחר שנורו למוות, בזמן שלא נותר כל סימן לנערה בת ה-13. 88 ימים מאוחר יותר, ג'יימי הצליחה לנצל הזדמנות נדירה ולהימלט מבקתתו של פטרסון בעיירה גורדון (כ-105 ק"מ צפונית מביתה) והזעיקה את הרשויות בעזרתה של עוברת אורח. החוטף והרוצח, בן ה-21, נעצר במכוניתו לא רחוק משם וארבעה חודשים מאוחר יותר, נידון לשני מאסרי עולם ללא אפשרות חנינה. מאז סיום הפרשה המזעזעת, קלוס עברה להתגורר עם דודה ודודתה. יחד איתם, היא משתדלת לשים את התקרית מאחוריה ולחזור בחזרה לחיים נורמטיביים. בהודעה מיוחדת לתקשורת, הנערה אמרה: "אני אוהבת מאוד לבלות עם החברים שלי ואני מרגישה חזקה יותר מדי יום". מילותיה של קלוס היוו השראה לרבים מבני הקהילה שלה. כריס פיצג'רלד, השריף של מחוז בארון, התייחס לדבריה ואמר: "ג'יימי לימדה אותנו המון על אומץ, חוסן נפשי ותקווה. כולנו פה בשבילה ונשמח לעזור לה בכל שלב שהיא תזדקק לנו". כריס גרמסטרופּ, עורך הדין של המשפחה, הוסיף כי מצב רוחה של הנערה מצוין והיא הייתה פעילה מאוד בחודשי הקיץ האחרונים. View this post on Instagram A post shared by In Touch Weekly (@intouchweekly) on Jan 11, 2020 at 7:44am PST "היא השקיעה המון מזמנה הפנוי עם בני משפחתה וחבריה", סיפר גרמסטרופּ. "יש לה משפחה גדולה ותומכת, והיא בילתה איתם הרבה בחתונות וימי הולדת. למרות זאת, כנראה שהדבר הכי חשוב בחייה כרגע זה לחזור לשגרה". גרמסטרופּ ממשיך: "ג'יימי ממשיכה לעבוד קשה בשביל לשקם את בריאותה הנפשית. היא ממשיכה לצעוד קדימה באומץ ולהחזיר את השליטה על חייה. מהבחינה הזאת, כשהיא אומרת שהיא 'מרגישה חזקה יותר מדי יום' – האמירה הזו מדויקת לחלוטין". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן