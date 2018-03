טרגדיה קשה היכתה נוסעת על טיסת יונייטד איירליינס ביום שני האחרון, כאשר גילתה לתדהמתה שגור הכלבים שלה מת מחנק במהלך הטיסה.

על פי עדויות מנוסעים אחרים שהיו על הטיסה, שיצאה מיוסטון לניו יורק, דייל הכריח את הנוסעת שהייתה עם בתה הקטנה ותינוק, לנעול את הכלב הצעיר בתא המטען שמעל המושבים. למרות החששות, הובטח לה שהכלב יהיה בסדר גמור ומאחר שלא הותירו לה ברירה אחרת וחזרו שוב ושוב על כך שמדובר במהלך בטוח, היא הסכימה.

בתום שלוש שעות של טיסה, כאשר הנוסעת פתחה את תא המטען, היא גילתה את גופתו חסרת החיים של הכלב האהוב. נוסעים המומים שהיו גם כן על הטיסה הזו, פירסמו מיד ברשתות החברתיות את הסיפור הנורא וביקשו לעזור בצורה כלשהי למשפחה הנסערת.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq