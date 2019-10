זוועה בברזיל: כוחות המשטרה בצפון המדינה עצרו לאחרונה חשודה בת 13 בעוון רצח כפול של אישה בהיריון ובנה בן ה-7. על פי הדיווחים, קורבנות הרצח היו האחיין ואחותה של החשודה, שככל הנראה שודלה לבצע את האקט המזוויע על ידי אישה אחרת.

הפרשה התפוצצה בשבוע שעבר, כאשר בלשי המשטרה איתרו את גופתה של פביאנה סנטנה בקבר רדוד בסמוך לעיירה פורטו וליו. 100 מטרים משם, הם מצאו את גופתו של בנה הצעיר, גוסטבו, במאגר מים. זמן קצר לאחר מכן, הם עצרו את החשודה ולקחו אותה לחקירה, שם היא הודתה בהאשמות המיוחסות לה.

Brazilian 'womb raider' kills, rips baby from pregnant sister to give to another woman https://t.co/0y9RGzvyjC pic.twitter.com/svhMSc5HN1 — New York Post (@nypost) October 29, 2019

ממצאי החקירה פורסמו לאחרונה בכלי התקשורת הלטיניים, שם דווח כי החשודה הצעירה דקרה למוות את אחותה עם סכין והכתה אותה עם מוט ברזל. במהלך הרצח, גוסטבו ניסה להגן על סנטנה אך לא הצליח. דודתו הודתה כי זרקה אותו למאגר המים, בידיעה שהילד אינו יודע לשחות וזרקה עליו אבנים עד שטבע למוות.

לאחר שרצחה את סנטנה, הנערה עקרה את עוברה מרחמה במטרה להביא אותו לאישה ששמה קטיה רבלו (35). לטענת החשודה, קבלו דרשה ממנה שתשיג לה תינוק, בגלל שאמרה לבן זוגה שהיא בהיריון. מאוחר יותר, כוחות המשטרה איתרו את העובר בחזקת בנה בן ה-15 של רבלו.

ליאסלומה קרוואליו, מפקד תחנת המשטרה המקומית, התייחס לפרשה המזוויעה ואמר כי העובר נלקח לביה"ח שם הוא הצליחו לייצב את מצבו למרות נסיבות הלידה האיומות שלו. לאחר מכן, דווח כי רבלו ככל הנראה הודתה ששידלה את הנערה לקחת חלק במזימה האכזרית שלה.