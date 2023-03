שני אסירים נמלטים ממדינת וירג'יניה, ארה"ב, נתפסו לאחר שברחו מהכלא ועצרו לאכול בסניף מקומי של רשת מסעדות הפנקייק IHOP. האסירים, ג'ון גרזה בן ה-37 וארלי נמו בן ה-43, נלכדו במרחק של כ-11 קילומטרים מהכלא המחוזי בניופורט ניוז, ממנו נמלטו שעות קודם לכן. ממשרד השריף נמסר כי גרזה ונמו השתמשו ב"כלים פרימיטיביים" – הכוללים בין היתר מברשת שיניים ומוט פלדה לחיזוק בטון מזוין – כדי לחורר את דופן קיר תא המאסר שלהם.

ממצאי חקירת האירוע הביזארי חשפו כי האסירים שיננו מברשת שיניים שקיבלו במתקן הכליאה והשתמשו בה כדי לחפור בקיר התא שלהם. השניים חפרו עמוק מספיק כדי להגיע לאחד ממוטות החיזוק של הקיר, עקרו אותו ממקומו והשתמשו בו כדי להשלים את המשימה.

ממשרד השריף נמסר כי לאחר שגרזה ונמו חוררו את הקיר, הם יצאו לחצר, טיפסו על חומת בית הסוהר ונמלטו. כמה שעות לאחר מכן, הם הגיעו למסעדת IHOP בעיר המפטון, שם הם עוררו את החשד של כמה מהסועדים שהזעיקו את המשטרה למקום.

Virginia inmates use toothbrush to dig tunnel out of jail, head to IHOP

