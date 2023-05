מחנכת מצטיינת בבי"ס תיכון בקליפורניה נעצרה בחשד שקיימה יחסי מין עם אחד התלמידים. טרייסי ונדרהולסט, מורה בת 38 למתמטיקה, הובאה לבית המעצר המחוזי בסן ברנדינו לאחר שהתברר שהיא שכבה עם נער בן 16. היא מואשמת כעת באינוס קטין ומוחזקת בערבות של 30 אלף דולר.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי ונדרהולסט הכירה את הקורבן בביה"ס התיכון בעיר יוקאיפה, השוכנת מזרחית ללוס אנג'לס. טרם הותר לפרסום כמה זמן נמשכה מערכת היחסים בין השניים או האם הנער עדיין לומד בתיכון. גורמים המעורים בפרטי הפרשה סיפרו שלהערכת החוקרים המורה קיימה יחסי מין עם תלמידים נוספים במוסד החינוכי.

Former ‘teacher of the year’ busted for sex with 16-year-old student https://t.co/NkX6eCe8uP pic.twitter.com/dGkUBp4zDg