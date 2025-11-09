שכח את בתו במכונית לוהטת – והתאבד ביום של גזר הדין

פרקר שולץ, בת שנתיים מאריזונה, נמצאה במכונית רותחת ללא רוח חיים על ידי אמה, ד"ר אריקה שולץ. על פי הדיווחים, אביה של הפעוטה, כריסטופר, השאיר את הילדה בכיסא הבטיחות בזמן שישב בבית, שתה בירה, שיחק בפלייסטיישן וצפה בפורנו.

הטרגדיה התרחשה ביולי 2024, כשבחוץ נמדדו 43 מעלות. לפי ממצאי החקירה, האם חזרה הביתה ממשמרת וגילתה את בתה ללא הכרה, כשהיא עדיין חגורה במושב הבטיחות והמזגן כבוי. הנתיחה לאחר המוות העלתה כי הפעוטה מתה כתוצאה מחשיפה לחום קיצוני. תחילה סברו כי מותה היה תאונה, אך לאורך זמן התווספו הראיות שהצביעו על רשלנות חמורה מצד האב.

בחקירה התברר כי כריסטופר שתה בירה ושיחק בפלייסטיישן בזמן שבתו גססה ברכב. אחת מבנותיו הגדולות סיפרה לשוטרים: "הוא שותה יותר מדי בירה. הוא כל הזמן היה משאיר אותנו באוטו, אפילו כשאמא אמרה לו להפסיק. ככה הוא גרם לאחות שלי למות". האב טען להגנתו שהשאיר את פרקר במכונית עם המזגן פועל. אולם, מצלמות האבטחה הוכיחו שהמנוע כבה לאחר חצי שעה בלבד. החוקרים החרימו את קונסולת המשחקים ומכשירי אלקטרוניקה נוספים מביתו.

הודעות טקסט שנחשפו העלו כי האם הזהירה אותו פעמים רבות שלא ישאיר את ילדיהם במכונית ללא השגחה. "אמרתי לך להפסיק להשאיר אותן באוטו, כמה פעמים אני צריכה להגיד את זה?" כתבה לו בעבר. בעקבות מותה של פרקר, כריסטופר כתב לה: "מותק, אני מצטער. איבדנו אותה, היא הייתה מושלמת. איך עשיתי את זה? הרגתי את התינוקת שלנו." למרות הכול, אריקה ביקשה מבית המשפט לשחררו זמנית כדי שיוכל "לקבור את בתם".

כריסטופר הודה בעבירות רצח מדרגה שנייה והתעללות בילדים במסגרת הסדר טיעון. אך בבוקר של גזר הדין הוא נמצא ללא רוח חיים בביתו שבצפון פיניקס לאחר ששם קץ לחייו. התובעת המחוזית, לורה קונוור, אמרה: "ציפינו להיות בבית המשפט הבוקר, אבל במקום זאת קיבלנו אישור כי האב מת בלילה שלפני". היא הוסיפה מסר לילדיו הנותרים: "הלוואי שתדעו שאתם מוקפים באהבה, ושתצליחו לשרוד ולצמוח למרות הכול".