האימה הגיעה עד לדלת ביתה של סורייה ריפי, כוכבת רשת מצרפת, כששלושה גברים חמושים חדרו לביתה בעיר מרסיי. לדברי עורך דינה, חברי הכנופייה תקפו אותה באכזריות, קשרו אותה, חנקו אותה והותירו אותה מחוסרת הכרה. על פי החשד, השלושה גם אנסו אותה תחת איומי אקדח ובשלב מסוים אפילו שפכו עליה אקונומיקה, ככל הנראה בניסיון להעלים ראיות פורנזיות ו-DNA.

התקרית התרחשה ביום שישי, מעט אחרי 21:30. לפי הדיווחים שפורסמו בעיתון Le Parisien ובחשבון האינסטגרם של ריפי, אחד התוקפים דפק על דלתה כשהוא מתחזה לשכן שננעל מחוץ לביתו. כשפתחה לו, פרצו לביתה שני גברים נוספים, חמושים באקדחים וסכינים יפניות. לדבריה, הם אזקו אותה, חסמו את פיה, הכו אותה באכזריות, ואיימו לרצוח אותה אם לא תמסור להם כסף ותכשיטים.

‼️ "I thought they wanted to rape me. My hands and feet turned blue. They had knives."



French influencer Soraya Riffy recounts the ordeal she endured after being bound, gagged, and beaten by two masked intruders during a burglary at her home in Marseille on Friday evening. pic.twitter.com/qhAwUCnloT