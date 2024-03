ג'ון אלן צ'או, מיסיונר נוצרי מארה"ב, נסע בשנת 2018 לאי צפון סנטינל, איי אנדמן, שבאוקיינוס ההודי. הוא שילם על כך בחייו. הסנטינלים הגרים שם נחשבים לאחד העמים המבודדים ביותר בעולם ובניגוד לשבטים אחרים שגרים בקבוצת איי אנדמן, הם מסרבים כמעט לכל אינטראקציה עם אנשים חיצוניים.

צ'או עשה את דרכו לאי במטרה להמיר את השבטיים לנצרות. בצעירותו, הוא למד בבית הספר על הסנטינלים שמתגוררים על האי, ששטחו שווה בערך לזה של האי מנהטן בעיר ניו יורק. צ'או ידע היטב שבני השבט נוהגים להימנע ממגע עם אנשים. יותר מזה, הוא ידע שבעבר הם הרגו מלחים שהגיעו לחופיהם – אפילו אם זה היה בטעות.

למרות המוניטין שיש לבני השבט, צ'או החליט לעשות את דרכו לשם וב-16 בנובמבר, 2018, שילם לדייג הודי לקחת אותו לאי – עליו שומר חיל הים ההודי. המיסיונר הספיק לבקר בצפון סנטינל כמה פעמים, כך לפי היומן האישי שלו, לפני שנעלם. אותו דייג שהביא את צ'או לאי סיפר מאוחר יותר כי "ראה את בני השבט קוברים מישהו בחול". להערכתו, זה היה המיסיונר הצעיר.

התיעוד היחיד של מה שעבר על צ'או בימים לפני מותו נמצאים ביומן שהפקיד אצל הדייג שלקח אותו לאי, שם נמצא גם המכתב האחרון שלו לבני משפחתו. המיסיונר כתב להם שהלך לאי כדי "להקים שם את ממלכת ישוע" וביקש "לא להאשים את הילידים" אם יהרגו אותו.

