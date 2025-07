כמעט שמונה עשורים חלפו מאז חתונתם של המלכה אליזבת השנייה והנסיך פיליפ – אך אחת מפרוסות העוגה מהאירוע המלכותי שרדה, ונמכרה לאחרונה לאספן נלהב בסכום של עשרות אלפי לירות שטרלינג.

הפרוסה – עוגת פירות עשירה באלכוהול, באורך כ-10 ס"מ – הייתה אחת מתוך כ-2,000 שחולקו באירוע המלכותי שנערך בשנת 1947. היא נמסרה לפרדריק לואנס, נגד בחיל הים הבריטי, במהלך קבלת הפנים בארמון בקינגהאם. היא נשמרה במצבה המקורי לאורך השנים, ונותרה בקופסה מהודרת עם סמלי הכתר וראשי התיבות EP (אליזבת ופיליפ).

