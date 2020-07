סטיבן קופר, אחד האנשים שמופיעים בתמונה המפורסמת המתעדת את הנמלטים מהריסות מגדלי התאומים באסון ה-11 בספטמבר, מת כתוצאה מווירוס הקורונה. קופר בן ה-78, אשר התגורר באופן חלקי בפלורידה, נכנע לווירוס והלך לעולמו ב-28 במרץ במרכז הרפואי בדלריי.

קופר היה בן 60 כאשר צולמה התמונה המפורסמת על ידי צלמת של סוכנות החדשות Associated Press, סוזנה פלאנקט, בסמוך למגדל הדרומי בזמן הקריסה. הוא נראה בתמונה נס על נפשו כשבידו מעטפה חומה, והתמונה הפכה לאחד הסמלים היותר מזוהים עם האסון במגזינים ועיתונים ברחבי העולם, והיא אף מוצגת במוזיאון ה-9/11 במנהטן.

ג׳אנט ראשס, שותפתו לחיים של קופר מזה 33 שנים, סיפרה כי המעטפה שבתמונה מכילה מסמכים שנתבקש קופר להעביר לבניין בסמוך למגדלי התאומים, והוא הגיע למקום אבל שמע שוטר צועק ״אתם חייבים לרוץ״. ״הוא לא ידע אפילו שהתמונה צולמה״, סיפרה, ״ופתאום הוא מסתכל על מגזין הטיימס יום אחד, רואה את עצמו ואומר – 'אלוהים אדירים, זה אני'. הוא נדהם ולא הצליח להאמין לזה״.

Stephen Cooper, the man on the far left of my famous 911 photograph has died after contracting coronavirus. Sadly, I never got the chance to meet him. My deepest condolences go out to his wife and daughter. (1/5) pic.twitter.com/c0vRFV1Xka