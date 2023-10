חשש לחייהם של עשרות בני אדם באסון שהתרחש הלילה (בין ראשון לשני) בעיר בחוף המזרחי של מקסיקו. במהלך תפילה בכנסייה שנכחו בה לפחות 100 בני אדם – הגג קרס. לפחות תשעה בני אדם נהרגו, עוד כ-50 נפצעו ועוד עשרות רבות נעדרים מתחת להריסות.

תיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה סמוכה מציג את רגעי הקריסה של גג הכנסייה בעיר סיואדד מדרו במדינת המחוז טמאוליפס, סמוך לעיר טמפיקו. כוחות הצלה רבים פועלים גם בשעות האחרונות, שעות לילה מאוחרות שם, בניסיון לאתר לכודים מתחת להריסות.

משטרת טמאוליפס עדכנה כי היו בכנסייה כמאה בני אדם בזמן הקריסה. עוד לפני שהרשויות מסרו מידע על מספר הקורבנות הודיעו כבר במחלקת הבישופים המקומית כי הם "מצטרפים בתפילה לאובדן הכבד של חיי אדם ולכל אלו שנפצעו". החשש הוא שמספר ההרוגים והפצועים עוד יעלה.

על פי הדיווחים, בין הפצועים גם תינוק בן ארבעה חודשים, שלושה ילדים בני 5 ועוד שניים בני 9. עשרות הפצועים מאושפזים בבית החולים עם דרגות פציעה שונות. "תודה לאל, אנחנו מצליחים לחלץ בחיים ניצולים מבין ההריסות".

Several people are reported trapped after the collapse of the roof of the Santa Cruz church in Ciudad Madero, Tamaulipas, #Mexico.



First response teams work to rescue people trapped under the structure. pic.twitter.com/8gKpLthJES