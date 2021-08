צעיר בן 26 נידון ליותר מ-24 שנות מאסר לאחר שרצח את חברו לתא – פדופיל בן 70, שריצה 43 שנים בכלא בגין עבירות מין, ביניהן גם אונס אחותו הקטנה של הרוצח. מסיבה שאינה ברורה, הרשויות במדינת וושינגטון בארה"ב לא הבחינו בנורת האזהרה המהבהבת, ולא ידעו על הקשר בין השניים שהוביל בסופו של דבר לרצח.

לטענת האסיר הרוצח, שיין גולדסבי בן ה-26, הוא חש "חוסר נוחות" לשבת באותו תא עם פדופיל ורצח אותו לאחר שהתרברב במעשיו המתועבים. גולדסבי ריצה עונש מאסר לאחר שהיה מעורב במרדף משטרתי בשנת 2017. לאחר מעצרו, הוא הוכנס לאותו תא יחד עם רוברט מונגר, שכבר ריצה עונש של 43 שנים בגין עבירות מין.

בשנה שעברה, מצלמות האבטחה בבית הכלא במדינת וושינגטון בארה"ב, תיעדו את גולדסבי מכה את מונגר מאחור ומפיל אותו לרצפה כשהוא מחוסר הכרה. מונגר מת מפצעיו כעבור שלושה ימים.

במהלך משפטו, גולדסבי ניסה לקרוא הצהרה בבית המשפט, בה התנצל על מעשיו בפני משפחתו של מונגר, וטען כי לא הצליח להתגבר על יצריו. "אני לא יכול לדמיין איך זה לאבד אדם אהוב בצורה כזו", אמר. "לאשתו ולכל משפחתו, אני מתנצל. אני כל כך מצטער ואני מקווה שתצליחו להחלים ממה שגרמתי".

SPOKANE COUNTY- Shane Goldsby, the man who murdered 70-year-old Robert Munger inside the Airway Heights Corrections Center last year, has been sentenced to 298 months in prison, just under 25 years. https://t.co/IHqyXVxbtJ — NBC Right Now (@KNDUKNDO) August 4, 2021

הוא הוסיף כי מעולם לא התכוון להרוג את מונגר והיה מעדיף לראות אותו מאחורי סורג ובריח למשך שארית חייו. גולדסבי סיפר בראיונות לכלי תקשורת מקומיים כי הוא רצח את מונגר מכיוון שאחותו הצעירה הייתה אחת מקורבנותיו של מונגר. הוא תיאר כיצד גילה מיהו מונגר ואף ביקש משלטונות הכלא שותף אחר לתא, אך זכה להתעלמות.

"הגעתי לנקודה הזו, כי (מונגר) כל הזמן רצה למסור לי פרטים על מה שקרה, מה הוא עשה - על התמונות והסרטונים שלו עושה את הדברים האלה. זה הלך ונבנה", הוא תיאר. דוברת מחלקת המדינה לשיקום אסירים, ג'נל גוטרי, אמרה לסוכנות הידיעות AP: "לא הייתה שום אינדיקציה ברורה בתיעוד שנבדק שקיים עימות פוטנציאלי בין השניים".