קים ג'ונג-און הוציא התאבדויות מחוץ לחוק בקוריאה הצפונית, כך לפי מקורות במדינה הטוטליטרית. תושב מקומי שהסכים להתראיין בעילום שם ציין בשיחה עם סוכנות הידיעות RFA שהרודן הגדיר את התופעה בתור "בגידה בערכי הסוציאליזם והמדינה", והורה לפקידי ממשל לנקוט בצעדים ההכרחיים כדי לצמצם אותה.

שירות הביון הלאומי של קוריאה הדרומית פרסם כי נרשמה בתקופה האחרונה עלייה של 40% לפחות בכמות ההתאבדויות בקרב תושבי קוריאה הצפונית. "יש חוסר יציבות במדינה בגלל הקושי של האזרחים", צוין בדוח. כל זה קורה בזמן שרעב גדול שורר במדינה ותושבים רבים מתקשים להאכיל את בני משפחותיהם.

בדוח של שירות הביון הלאומי נכתב כי בעיר צ'ונגג'ין סיטי, בצפון-מזרח המדינה, היו 35 מקרי התאבדות מאז תחילת השנה, רובם כללו משפחות שלמות. תושב קוריאה הצפונית סיפר ל-RFA שבמקרה אחד בעיר הייסאן, ששוכנת סמוך לגבול עם סין, היה מקרה שבו ילד בן 10 וסבתו שמו קץ לחייהם לאחר שהוריו של הילד מתו מרעב. במקרה אחר דווח על בני זוג בשנות ה-60 לחייהם שנמצאו מתים באחד ההרים הסמוכים לביתם, ובמקרה נוסף על משפחה של ארבעה שהתאבדו זמן קצר אחרי שסיימו את הארוחה האחרונה שלהם.

North Korean leader Kim Jong Un has issued a secret order for local authorities to prevent suicides after data showed an increase in people taking their own lives this year. https://t.co/YqebfL4U3c — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) June 7, 2023

A new U.N. report places North Korea among several countries that suffer from food insecurity.



Experts previously told NK News that the DPRK appears to be approaching a food situation at its worst level in decades.https://t.co/XQHbWrmwkk — NK NEWS (@nknewsorg) June 3, 2023

הסברה הרווחת כרגע היא שגל ההתאבדויות קשור לרעב הגדול ששורר במדינה ובמקרים רבים, אנשים מעדיפים לשים קץ לחייהם מאשר לגווע ברעב. "ההתאבדויות הן תוצאה של עוני קיצוני ומחסור באוכל", סיפר התושב ל-RFA. לדבריו, מנהיג המדינה סבור שהתופעה גורמת נזק גדול יותר לחברה מאשר הרעב.

לפי RFA, קים ג'ונג-און הטיל על ראשי רשויות המחוזות בקוריאה הצפונית את האחריות למנוע התאבדויות – שנתפסות בעיני המנהיג כאקט של התנגדות כלפי המשטר. "התאבדויות של משפחות שלמות היא הדרך האחרונה של הציבור למחות נגד השיטה שהותירה רבים ללא תקווה", אמר תושב קוריאה הצפונית. למרות זאת, טרם נמצא פתרון אפקטיבי לתופעה.

Kim Jong-un bans suicide in North Korea calling it 'treason against socialism' https://t.co/V90FamPsIu pic.twitter.com/9dOrUWnCM1 — The Mirror (@DailyMirror) June 7, 2023

לא ברור כרגע כיצד הממשל בפיונגיאנג מתכוון לצמצם את ההתאבדויות במדינה, אך ייתכן שמערכת החוק במדינה תבחר להעניש את בני משפחותיהם של הקורבנות. לפני שבוע פרסמנו מקרה בקוריאה הצפונית שבו פעוט בן שנתיים נידון למאסר עולם, אחרי שהרשויות תפסו את הוריו עם ספר תנ"ך.

מערכת החוק בקוריאה הצפונית מתירה להטיל עונש מאסר עולם על שלושה דורות של נאשם, במידה והוא הורשע בפשע מסוים. משמעות הדבר שהנאשם ירצה מאסר עולם, וכך גם ילדיו ונכדיו משום שלפי לשון החוק "הדם שלהם טמא". הפרקטיקה הוצאה לפועל לראשונה בשנות ה-50 במטרה להילחם בפעילים פוליטיים מתקופת קום המדינה שהתנגדו למשטרו של קים איל-סונג – סבו של קים ג'ונג-און. מהבחינה הזאת, אם מערכת החוק תגדיר את קורבנות ההתאבדות כבוגדים, ייתכן שבני משפחותיהם ייענשו על מעשיהם.