לוי אוגדן, בת 26 מאלנד, צפון אנגליה, נמצאה שרועה על המדרכה ללא רוח חיים, לאחר עימות אלים עם אבי שני ילדיה, לויד בירקבי.

הרצח הנורא התרחש רק שעות ספורות לאחר שאוגדן פרסמה פוסט בחשבון הפייסבוק שלה בו כתבה: "דייט נייט! הראשון מזה נצח-נצחים!". היא העלתה אותו ביום שבת האחרון בשעה 17:56, יחד עם סדרת תמונות שלה עם בירקבי.

בתמונה: פוסט הפייסבוק האחרון של אוגדן | צילום: YappAppLtd, twitter

ממצאי החקירה הראו כי בני הזוג יצאו לבלות בעיר הליפקס, שם הם שתו במספר פאבים. בשלב מסוים באותו ערב התפתח עימות בין השניים שהתדרדר לאלימות קשה מצדו של בירקבי. עוברת אורח ניסתה לבצע פעולות החייאה באוגדן לפני שצוות אמבולנס הגיע לאזור. היא פונתה למיון ושם רופאים קבעו את מותה.

כוחות המשטרה פתחו בחקירה של נסיבות האירוע. נכון לעכשיו, טרם פורסמה סיבת המוות הרשמית של הקורבן, אך גורם במשטרה העיד כי גופתה נמצאה עם חבלות קשות. דובר תחנת המשטרה התייחס לתקרית ואמר כי בלשים עצרו את בירקבי, אשר מואשם כעת ברצח.

Man charged with murder of mum-of-two during night outhttps://t.co/49JuLXjHRj pic.twitter.com/ST22ZekNbQ