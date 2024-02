ניסוי מעוות אותו ערכו זוג מדענים במהלך המאה ה-20 – בו ניסו לגדל תינוק יחד עם גורת שימפנזה – הסתיים קצת אחרת ממה שהם ציפו. הניסוי שנערך על ידי שני פסיכולוגים של בעלי חיים, ווינתרופ קלוג ואשתו לואלה, הופסק חודשים בודדים אחרי שהתחיל, לאחר שהזוג הבחין בתוצאות המטרידות.

השניים החליטו לגדל את בנם התינוק, דונלד, יחד עם שימפנזה נקבה בשם גואה, כאילו היו אח ואחות. לדברי ווינתורפ, הוא הוקסם מילדים שגדלו בטבע ללא עזרה אנושית ורצה ללמוד יותר על התנהגותם ועל ההשפעות של בעלי חיים אחרים עליהם: "מה יהיה טבעו של אדם שגדל ללא לבוש, ללא שפת בני האדם או קשר עם אחרים מבני מינו?", הוא תהה בספרו, "הקוף והילד".

מכיוון שצמד הפסיכולוגים ידעו, לדבריהם, שנטישת ילד במדבר או בכל מקום אחר בטבע תזכה לגינוי מוסרי או אפילו תוביל אותם למאסר, הם בחרו להביא אליהם הביתה גורת שימפנזה. ב-26 ביוני, 1931, קלוג ואשתו אימצו את גואה והביאו אותה אליהם בניסיון לראות כיצד סביבת ביתם תשפיע על התפתחותה, ואיך הנוכחות שלה תשפיע על דונלד. הקופה הייתה בת כמעט שמונה חודשים כשהם החלו בניסוי ובנם כבן עשרה חודשים.

הם החלו לגדל את השניים כאילו היו אח ואחות שנולדו לאותה אם. במשך תשעה חודשים, במהלך 12 שעות ביום, הם ערכו לתינוק ולקופה סדרת מבחנים. דונלד וגואה חונכו באותה צורה: שניהם לבשו נעלי תינוק, ישבו בכיסא תינוק כשאכלו, ישנו במיטות ונושקו נשיקת לילה טוב.

קלוג ואשתו היו מקישים על ראשם של דונלד וגואה כדי לשמוע את ההבדל של צליל הגולגולת שלהם וכדי לראות מי מגיב אליהם. כמו כן הם העבירו את השניים דרך מבוכים כדי לבדוק מי יצא מהם מהר יותר, ואפילו ניסו לשכנע את גואה לאכול חטיפים שנועדו לבני אדם. בסרטון אחד שצילמו אפשר לראות את גואה ודונלד מוכנסים לכיסאות גבוהים כאשר השניים מסתובבים סביבם כדי לראות מי בוכה מהפעולה הזו מהר יותר.

מעבר למבחנים ולניסויים המדעיים שבוצעו בבית, הזוג גם ערך שלל בדיקות רפואיות ל"ילדים". "בדקנו את לחץ הדם שלהם, את הזיכרון שלהם ואת גדול הגוף שלהם. בדקנו איך הם מציירים, את הרפלקסים שלהם, תפיסת העומק שלהם, תגובות לדגדוגים, את הכוח שלהם, רפלקסים, קול, תנועה, המיומנויות הידניות, היכולת לפתור בעיות, פחדים, את שיווי המשקל שלהם, כיצד הם משחקים, ציות, משחק, הבנת השפה וטווח הקשב שלהם", ציינו בני הזוג.

בעוד שגואה הצטיינה כמעט בכל הבדיקות שנעשו לה, היתרונות הפיזיים שלה התגמדו בסופו של דבר לאחר שדונלד למד לדבר, והזוג הבין עד מהרה שהם הגיעו לגבול היכולת האינטליגנטית של השימפנזה. עם זאת, דונלד וגואה היו מרביצים זה לזו בצורה שנראית "יותר קופית", וגואה אף לימדה את "אחיה הצעיר", את הגינונים שלה: לנשוך אנשים, ללכת כמו קוף, לרטון ולנהום כשרצה לאכול.

תשעה חודשים אחרי תחילת הניסוי (שתוכנן להימשך 5 שנים), כשבני הזוג ראו מה קורה לבנם, גואה נמסרה לגן החיות והניסוי הופסק. שנה לאחר מכן, כשגואה הייתה בת שלוש, היא נפטרה. למרות הניסוי המזעזע, קלוג המשיך בעבודתו בתחום בעלי החיים ועבד באוניברסיטת פלורידה, שם עסק במחקר על דולפינים עד שיצא לפנסיה ב-1963. דונלד קלוג שם קץ לחייו בגיל 43. אין שום תיעוד על מה עבר עליו עד הגיל הזה.