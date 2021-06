אסון מחריד קרה בעיר אלבוקרקי שבניו מקסיקו, ארה"ב, כאשר חבורה אנשים שעלתה על כדור פורח שמפעילה חברה מקצועית, צנחו אל מותם. ארבעה בני אדם נהרגו אתמול (שבת) בהתרסקות הכדור הפורח, כאשר נוסע חמישי נאבק על חייו. בשלב זה לא ידוע כיצד נגרם האסון.

תמונה שפורסמה לאחר ההתרסקות המחישה את רגעי האימה בהם נראה הכדור מרוקן מאוויר, צונח לקרקע. כל הקורבנות היו בני 40 עד 60.

Five people are dead after a hot Air Balloon crashed in #Albuquerque, New Mexico. #México pic.twitter.com/57E2VfEzRq — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 26, 2021

במשטרת אלבוקרקי סבורים כי אחד מההרוגים הוא מפעיל הכדור הפורח, שהסל שלו התנתק והתנגש בעמוד חשמל עם הנחיתה על האדמה. הבלון עצמו אותר במרחק קצר משם, על גג של אחד מבתי הקרקע בעיר.

The balloon fell in the Southwynd housing area. On my neighbors house. pic.twitter.com/sBj5LO1g9n — Austin Council (@AustinCouncil1) June 26, 2021

עוד עולה מפרטי האירוע כי הכדור הפורח שהתרסק שייך לחברה מטקסס, שמציעה לנוסעים שמפנייה בשעה שהם צופים בשמש הזורחת מהבלון. ההמראה הנוכחית שהסתיימה בטרגדיה נוראית הייתה באוויר לאורך 26 דקות טיסה עד הצניחה המחרידה.