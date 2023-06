משמר החופים של ארצות הברית הודיע הערב (חמישי) כי שרידים נמצאו בקרקעית האוקיינוס, היכן שצוותי ההצלה מחפשים את הצוללת "טיטאן" שאבד עימה הקשר. על סיפונה היו חמישה בני אדם, שירדו למצולות כדי לחזות בהריסות של ספינת הטיטניק. לפי הערכות, גם אם הצוללת נשארה שלמה, החמצן שסיפק את אנשי הצוות שבה אזל היום בשעות הצוהריים.

משמר החופים האמריקני מסר כי השרידים נמצאו על ידי כלי שיט מאויש מרחוק. לדבריהם, השרידים אותרו סמוך לטיטניק, ומומחים בוחנים את המידע החדש שהתקבל. צוותי החילוץ הרבים מארה"ב, קנדה וצרפת ממשיכים במסע החיפושים.

לפי ההערכות, אספקת החמצן בצוללת הסתיימה היום בשעה 14:08. המחפשים כבר כיסו שטח הגדול פי שניים ממדינת קונטיקט, והציוד שנמצא ברשותם הוא המשוכלל ביותר בעולם, כך טוענים המומחים. עוד הם אומרים שהתרחיש הטוב ביותר יהיה מציאת הטיטאן על פני האוקיינוס: הצוללת מצוידת במערכות בטיחות שיעזרו לה לעלות על פני השטח בזמן חירום, גם אם כל מי שעל הסיפון מחוסר הכרה.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2