אירופה נחשבה בתקופה האחרונה למוקד ההתפרצות הגדול ביותר של וירוס הקורונה בעולם, כאשר מספר הנדבקים והמתים עבר את זה של סין. אלא שכעת עושה רושם שהמגפה עברה להכות בעיקר בארה״ב בעוד מדינות אירופה כבר חשות בהקלה מסוימת, ובעקבות כך אפילו שוקלות להקל במעט את הגבלות ההסגר על תושביהן. אפילו מדינות מוכות קורונה כמו איטליה וספרד מתחילות לחשוב על אסטרטגיית יציאה. אז איזה מדינות צפויות לשנות את ההגבלות ומתי? הנה כמה מהצעדים הצפויים:

אוסטריה

כבר בשבוע הבא ייפתחו מספר חנויות במדינה – חנויות קטנות יוכלו להתחיל לקבל לקוחות כבר מיום שלישי, אלא שכולם מחויבים בחבישת מסכות. חנויות גדולות יותר, קניונים ומספרות ייפתחו החל מה-1 במאי, בעוד מסעדות ובתי מלון צפויים לחזור לפעילות באמצע מאי. יחד עם זאת, אירועים המוניים כמו הופעות או משחקי ספורט עדיין תחת צו איסור, לפי בלומברג.

צ׳כיה

צ׳כיה הייתה אחת המדינות הראשונות באירופה שהכריזה על מצב חירום בחודש מרץ והגבילה באופן דרסטי את החירויות של תושביה. כעת מספר הנדבקים החל להתאזן בימים האחרונים, מה שהוביל את המדינה להכריז על שורה של הקלות.

שר התעשייה קרל הבליסק הכריז שהחל מיום חמישי הקרוב, הממשלה תאפשר פתיחה מחודשת של חנויות שמוכרות ציוד פנאי וחומרי בנייה, ותקל באיסורים על קיום אירועים ופעילויות באוויר הפתוח. התושבים אף רשאים לרוץ ולנסוע על אופניים בחוץ, רק לא להתקהל.

Prague at the beginning of March, before Corona took over! pic.twitter.com/fpCXsHjRbs