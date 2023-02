המשטרה בטקסס עושים מאמצים לאתר אדם שתועד במצלמות אבטחה בגן החיות המקומי, לאחר ששני קופים שעל פי החשד נגנבו נמצאו בארון של בית נטוש לא רחוק מהאזור. הנהלת גן החיות בדאלאס דיווחה על החדשות המדאיגות לגבי קופי הטמרין הקיסרי, שנעלמו ביום שני האחרון (30 בינואר), לאחר שחברי צוות הטיפול בהם הגיעו למתחם שלהם והופתעו לגלות שהם חסרים.

בציוץ של גן החיות הוסבר כי העובדים במקום פנו למשטרת דאלאס מכיוון שהיה ברור להם שבית הגידול נפגע בכוונה. "נערכו חיפושים ליד בית הגידול שלהם ולרוחב שטחי גן החיות, אך לא איתרנו אותם. בהתבסס על ההערכה הראשונית של חוקרי המשטרה, קיים חשש שהם נגנבו", נכתב בציוץ.

במהלך החיפוש אחר היצורים הנדירים, משטרת דאלאס שיתפה בחשבון הטוויטר שלה תמונות של אדם לא מזוהה – שלובש סווטשירט כהה וחובש כובע כחול – שעשוי להיות קשור למקרה. החוקרים לא הסבירו מדוע רצו לשוחח עם אותו איש, או מתי בדיוק הוא נלכד במצלמות האבטחה, אך בתיעוד ניתן לראות אותו הולך באחד השבילים של גן החיות תוך שהוא מביט סביב בחשדנות.

בציוץ נכתב: "משטרת דאלאס מבקשת את עזרת הציבור בזיהוי האדם המצולם. הבלשים מעוניינים לדבר עם האיש בנוגע לשני קופי הטמרין הנעדרים מגן החיות העירוני". הם דרבנו את כל מי שיש לו מידע לגבי המקרה ליצור עמם קשר.

הקופים נמצאו – החשוד העיקרי עדיין נעדר

כמה שעות בלבד לאחר שהקופים הוכרזו כנעדרים, קיבלה המשטרה מידע לגבי כך שהקופים הנדירים עשויים להיות בבית נטוש בעיר לנקסטר – כ-25 ק"מ דרומית לגן החיות. לאחר בדיקה בשטח, אותו מידע התברר כנכון. גורם מטעם המשטרה הסביר בראיון ל-CNN: "משטרת דאלאס, יחד עם משטרת לנקסטר, הלכה לאותו בית שאכן היה ריק ואיתרה את הקופים בתוך ארון". בתמונה ששותפה ברשת נראה אחד הקופים יושב בתוך אותו ארון על מה שנראה כמו גדר כלשהי.

עדיין לא ברור כיצד הקופים נלקחו והועברו לאותו בית נטוש, אך בגן החיות של דאלאס הבטיחו שהם יוחזרו בשלום ויעברו את כל הבדיקות הדרושות. "אנו נרגשים לבשר ששני קופי הטמרין הקיסרי שלנו נמצאו. הם יטופלו על ידי הווטרינרים שלנו הערב", נכתב בפוסט של גן החיות. קריסטין לומן, דוברת משטרת דאלאס, אישרה כי החוקרים עדיין לא איתרו את הגבר שתועד במצלמות האבטחה והחיפושים אחריו עדיין נמשכים.