פייג' בל, צעירה בת 20 מדרום אפריקה, נרצחה באכזריות על סיפונה של יכטת יוקרה מול חופי הארבור איילנד, שבאיי הבהאמה. גופתה נמצאה בחדר המנועים של היכטה "Far From It", יום לפני חגיגות יום הולדתה ה-21. טכנאי בן 39 ממקסיקו, שעבד לצידה באותו סיפון, נעצר כחשוד המרכזי.

בל, במקור מיוהנסבורג, שימשה כמארחת על הספינה שנשכרה בסכום של כ-163,000 דולר לשבוע. היא תוארה על ידי חבריה כ"נערת זהב", אהובה על ידי אנשי הצוות והבעלים. על פי הדיווחים, חבר שלה תכנן לה חגיגה גדולה על היכטה ביום שישי הקרוב לרגל יום הולדתה – אך ביום חמישי נעלמה באורח מפתיע.

South African superyacht engineer allegedly sexually assaulted, murdered ‘golden girl’ crewmember: report https://t.co/BIAfNSNWsZ pic.twitter.com/h0h4J6GpNb — New York Post (@nypost) July 10, 2025

לאחר שלא ענתה לשיחות ולא נראתה בשום מקום, הצוות פתח בחיפושים – תחילה בסוויטות האורחים, ואז בשאר חלקי הספינה. לבסוף, אחד מאנשי הצוות ירד לחדר המנועים וגילה את הזוועה: גופתה של פייג' הייתה שרועה על הרצפה. החשוד במעשה נמצא לידה, כשהוא מדמם קשות ואוחז בסכין. לפי ההערכות הוא ניסה לשים קץ לחייו.

המשטרה המקומית הגיעה לזירה בשעה 13:00 ומצאה את פייג' ללא רוח חיים, עם סימני אלימות חמורים. צוות רפואי קבע את מותה במקום. לפי דובר המשטרה: "החשוד ניסה לכאורה להתאבד לאחר הרצח, אך נותר בחיים ונעצר. הרקע למעשה נבדק". ביום שלמחרת הובא החשוד בפני שופט באי ניו פרובידנס, שם הואשם ברצח.

Crew member on £9.5million superyacht brutally killed days before 21st birthday https://t.co/MgI0Rdywe3 pic.twitter.com/0MYEgTUDII — The Mirror (@DailyMirror) July 10, 2025

בהצהרה שפרסמו בני משפחתה של בל נכתב: "אנחנו מתמודדים עם כאב בלתי נתפס. אמא ואבא טסים עכשיו לבהאמה, כדי להחזיר את בתנו הביתה ולהיאבק על הצדק בשמה. אנחנו מבקשים את עזרת הציבור – גם בתמיכה כלכלית וגם בתפילה. פייג' הייתה אהובה על כל מי שהכיר אותה, ואובדנה שובר את הלב".

הרצח זעזע את קהילת העשירים שנוהגת לנפוש באי הארבור – המוכר בכינוי "מגרש המשחקים של המיליארדרים" וכאחד היעדים היוקרתיים ביותר באיים הקריביים. בין הבעלים והמבקרים הקבועים באי נמנים ביל גייטס, הנסיך הארי, מיק ג'אגר, טום הנקס, משפחת קרדשיאן ואחרים.

המשטרה המקומית ממשיכה לחקור את המניע – ולא ברור בשלב זה אם מדובר באובססיה, קנאה או רקע אחר. החשוד צפוי להישאר במעצר עד תום ההליכים.