התפרצות וירוס הקורונה לא מראה סימנים של רגיעה והעדויות הזוועתיות מרחובות סין ממשיכות להתפרסם ברשתות החברתיות.

רק בתחילת השבוע, דיווחנו לכם על כך שבכירים בממשל המקומי נועלים דיירים החשודים בנשיאת הנגיף הקטלני בבתיהם. בסדרת סרטונים שעלו לרשת והפכו לוויראליים, ניתן לראות כיצד גברים במסכות פנים סוגרים דיירים מבייג'ינג בבתיהם וחוסמים דלתות עם קרשים – שעה שאלו זועקים באימה. גולשים מזועזעים התייחסו לתיעוד המטריד, חלקם אף הגדירו את האקט בתור "רצח בדם קר". כעת, מתברר שזה היה רק קצה הקרחון.

"Please take my daughter. I don't need to go through. All I want to do right now is save her life." - The desperate plea of a mother, desperate to get her leukaemia-stricken daughter to a hospital outside Hubei. #coronavirus pic.twitter.com/qPy6U5JEUh — SCMP News (@SCMPNews) February 5, 2020

הרשתות החברתיות מוצפות בימים האחרונים בעדויות מצמררות ממזרח סין. מדי יום עולים אינספור סרטונים חדשים לרשת אשר נותנים הצצה אל המציאות המחרידה שמתחוללת מאחורי גבולותיה של סין.

סוכנות ידיעות מקומית פרסמה לאחרונה סרטון שמציג אישה ממחוז הובאי אשר מתחננת בפני כוחות הביטחון לפנות את בתה חולת הלוקמיה. "בבקשה, קחו את בתי!", אומרת האישה במחסום המשטרתי. "אני לא צריכה לעבור. כל מה שאני רוצה לעשות כרגע זה להציל את חייה". לטענת האישה, בתה לא מסוגלת לקבל טיפול רפואי בגלל שבתי החולים מלאים עד אפס מקום בנשאים של הווירוס. קציני הביטחון הסכימו בסופו של דבר להעביר את השתיים במחסום, אך מיליוני תושבים אחרים במחוז לא היו כל כך ברי מזל.

כך למשל יאן צ'נג, נער בן 16 הלוקה בשיתוק מוחין, מת השבוע לאחר שטיפולו הרפואי הופסק בעקבות ההתפרצות. תושבים מקומיים טענו כי לא רק שנמנע מן הנער טיפול, אלא גם שאביו נשלח להסגר לאחר שנחשד כי נדבק בווירוס הקטלני. הנער ככל הנראה מת מרעב לאחר שקיבל רק שתי ארוחות לאורך השבוע האחרון.

סרטון נוסף ממזרח סין מציג לכאורה את ממדי העומס שעומד בפני מפעילי הקרמטוריום בווהאן, מוקד ההתפרצות של הנגיף הקטלני. בקליפ מצמרר של פחות מ-10 שניות ניתן לראות יותר מתריסר אלונקות עם קורבנות ההתפרצות לפני שאלו יובלו אל המשרפות. מקומיים מדווחים כי הרשויות המקומיות ממהרות לשרוף את ההורגים, מה שמקשה מאוד לאמוד את מספר ההרוגים האמיתי שמתו כתוצאה מהווירוס.

#Breaking: Yan Xiaowen's oldest son, Yan Cheng, 17, has cerebral palsy and his youngest son, 11, has autism. On 24, suspected of being infected, Xiaowen & his younger son were sent to hospital, while Cheng was alone at home. He died alone due to lack of proper care for 6 days. pic.twitter.com/0bxUhm4HQu — Secret Beijing (@Secret_Beijing) January 30, 2020

2/4 #coronavirus



The video clip captured one shot of Wuhan crematorium. Over a dozen of coronavirus-killed bodies were there.

Many believe over 1 million people were infected and the death toll can be well above 100k. CCP’s manufactured death toll will put the world in risk. pic.twitter.com/MSJcnLaRMk — 西行小宝 (@htommy998) February 4, 2020

The chinese are disinfecting everything.



Extreme measures for something less dangerous than the flu.#coronavirus pic.twitter.com/2DC2Z4TOuH — Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) February 4, 2020

אלמנט נוסף שבא לידי ביטוי ברשת הוא האופן שבו הרשויות המקומיות פועלות בצל ההתפרצות הקטלנית. תושבי מזרח המדינה צילמו גורמים ממשלתיים שמסיירים ברחובות ומרססים גז מסתורי לכל עבר, ככל הנראה במטרה להשמיד את הווירוס. בסרטון נוסף ניתן לראות את אותו התהליך נעשה בשיירת משאיות אשר נוסעות בהילוך נמוך בעיר יצ'אנג ומרססות את הגז לאטמוספרה בשעות הלילה.

לאחרונה החלו לעלות גם סרטונים שמציגים את האופן בו גורמים מן הממשל פועלים נגד אלו שמתנגדים לנהלים החדשים. בקליפ שנצפה עשרות אלפי פעמים ברשתות החברתיות ניתן לראות כיצד קבוצת אנשים בחליפות מיוחדות דוחפים גבר בניגוד לרצונו אל תוך טנדר. נסיבות המקרה טרם התבררו, וככל הנראה גם לעולם לא יתבררו, אך רבים סבורים כי מדובר בנשא של המחלה אשר מובל להסגר. למרות זאת, לא מעט גולשים גרסו כי הממשלה המקומית מנצלת את המצב בשביל לעצור תושבים מקומיים שמתנגדים לשלטון.

Chinese police knock on the door of the houses where there are people who share news on social networks about the expansion of the coronavirus in China.



‍♂️ "The first is a warning, the second is jail time" says the agent.#Coronavirus, #China, #FreeSpeech pic.twitter.com/sQ52YDeSWd — RECHES REPORT (@RechesReport) February 2, 2020

מאז התפרצות הנגיף פורסמו גם ידיעות על כך שכוחות המשטרה הסינים מנסים לצמצם את תופעת הסרטונים ברשת ככל שניתן. בקליפ שעלה לטוויטר בימים האחרונים מוצג מה שנראה כמו פשיטה על ביתו של אדם ששיתף סרטונים ממוקד ההתפרצות ברשת. שוטרים במסכות פנים התעמתו עם דייר הבית ואיימו עליו שאם ימשיך לפרסם סרטונים ברשת, הוא יישלח למאסר של 7 שנים.

ביממה האחרונה פורסם כי מניין ההרוגים כתוצאה מההתפרצות מתקרב ל-500 בני אדם ברחבי העולם – לפחות שניים מהם מחוץ לגבולותיה של סין. כיום, מניין הנשאים של הווירוס הקטלני כבר עבר את ה-24 אלף והמספר הזה עוד עתיד לעלות.