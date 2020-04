בזמן שהתפרצות הקורונה מראה סימני דעיכה במוקדים מסוימים, ספציפית באיטליה (שם נרשמה דעיכה הדרגתית בקצב התמותה היומי של חולי הקורונה), במקומות אחרים ברחבי העולם מתכוננים במלוא המרץ לנורא ביותר – עלייה חדה במספר קורבנות הווירוס הקטלני.

במדינת ניו יורק כבר הודיעו שמניין המתים מן הנגיף עבר את זה של פיגועי ה-11/9. הדיווח פרץ שבוע אחרי שפורסם סרטון מצמרר בו ניתן לראות מלגזה מעמיסה שקי גופות אל תוך מכולות קירור. כעת, מתברר שאנדרו קומו, מושל המדינה, מתכוון לעלות שלב ולהיערך לתגבור מאסיבי של המכונים הפתולוגיים בעיר ניו יורק.

כלי התקשורת האמריקאים הודיעו כי הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA) נערכת לתחזק את מוסדות הבריאות ברחבי ארה"ב עם אמצעים שונים – כולל 85 מכולות קירור שנועדו ספציפית למדינת ניו יורק. מטרת המכולות לשמש גיבוי למכונים הפתולוגיים בעיר, אשר נמצאים בתפוסה כמעט מלאה נכון לשעה זו. המכולות צפויות להגיע לעיר בשבועות הקרובים. עד כה, נדבקו במדינה יותר מ-114 אלף תושבים ומתוכם, 3565 כבר מתו.

בכירים בפנטגון אישרו גם כי גורמים ב-FEMA הזמינו ממשרד ההגנה האמריקאי 100 אלף שקי גופות בשביל לחלק למוקדי התפרצות נוספים במדינה. ההזמנה הגיעה אחרי שד"ר דברה בירקס, מתאמת הטיפול בקורונה מטעם הבית הלבן, הודיעה כי על פי ההערכות שלהם בין 100 אלף ל-240 אלף אמריקאים עשויים למות כתוצאה מהתפרצות הקורונה. בינתיים, ארה"ב הפכה למוקד ההתפרצות הגדול ביותר בעולם עם יותר מ-312 אלף נדבקים ו-8,503 קורבנות.

בריטניה נערכת גם כן לעלייה חדה במספר המתים ובמהלך סוף השבוע האחרון, החלה להקים מכונים פתולוגיים זמניים ברחבי הממלכה. הבוקר, דווח כי בסיס חיל אוויר לשעבר באוקספורדשייר, מערבית ללונדון, יהפוך לאחד המוקדים הללו. על פי ההערכות, במתקן הזמני יהיה מקום אחסון ל-1,500 גופות במידה ומכונים פתולוגיים בסביבה יהיו בתפוסה מלאה.

מעבר לבסיס חיל האוויר, דווח גם כי בכוונת הרשויות לפתוח מכונים פתולוגיים זמניים גם באצטדיון כדורגל בהליפקס, צפון אנגליה, במתחם החלקה על הקרח במילטון קינס, מרכז אנגליה, ובשטח שיועד להיות פרויקט דיור חדש במאנור פארק, מזרח לונדון.

גורם המעורה בפרטי הפרויקט העגום מסר לכלי התקשורת בבריטניה כי הם "פועלים סביב השעון בשביל שהמתקנים הללו יהיו מוכנים". כמו כן, הוא הוסיף שהמוקדים הללו נבחרו בכוונה בשל המרחק הרב שלהם מאזורים מיושבים, על מנת לחסוך מהציבור מראות זוועתיים (כדוגמת שיירת המשאיות בברגמו, איטליה). עד כה, יותר מ-42 אלף בני אדם נדבקו בנגיף הקטלני בבריטניה, מתוכם 4,320 כבר מתו. כיום, הממלכה מוכרת בתור מוקד ההתפרצות ה-5 בגודלו בכל אירופה – אחרי ספרד, איטליה, גרמניה וצרפת.

