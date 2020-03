טרגדיה הכתה בעיר שיוגאן לאחר שדווח כי פעוטה בת שנה וחצי מתה כששהתה עם אמה בבידוד. הפרשה התפוצצה ביממה האחרונה, אחרי ששכנים של האם ראו שוטרים מקומיים גוררים יריעות פלסטיק מן הדירה – ומאחת מהן נפלטה צחנה איומה. מאוחר יותר, דווח כי האם נעצרה בחשד כי גרמה למותה של בתה הפעוטה.

אחד התושבים המקומיים תיעד את ההתרחשות בשיוגאן, אשר שוכנת במחוז הוביי שבמזרח סין, והעלה את הסרטון לרשתות החברתיות. שוטרים צולמו סוחבים את יריעות הפלסטיק, כשאחד המקומיים נשמע אומר: "ראיתם את זה? הילדה מתה מרעב פה בשכונה. אפשר היה להריח אותה כשהיא נסחבה החוצה. עכשיו רופאים יגיעו לחטא את הדירה".

2 y/o girl starved to death at #Xiaogan #Hubei #China. Parents divorced. Living with mom. Mom has mental problems, doesn't cook, went out to grab food. Chased by police and community workers. Then they found girl already dead perhaps for more than 10 days. Body already deposed. pic.twitter.com/yJyodtPHQX