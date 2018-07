SEE VIDEO! The Technology Behind the Rochester Digital Cloak... https://t.co/9eqtEILMLo pic.twitter.com/Col8N8YauV — science now (@ParticleSci) May 26, 2016 זוכרים שדיווחנו לכם על בחור שמוכר גלימת היעלמות לפני חודש? ובכן, לא רחוק היום שבו המוצר הזה יהיה אמיתי לחלוטין ובמיוחד אחרי הפיתוח הזה מאוניברסיטת רוצ'סטר. חוקרים שמתמחים בפיתוחים שמבוססים על אופטיקת קוונטים עורכים בימים אלו ממש שורה של ניסויים באמצעי צילום ותקשורת, אשר מבוססים על טכנולוגיות סיבים אופטיים. מסתמן שבמהלך הניסויים הללו, הם הצליחו לפתח אמצעי שמסוגל לתעתע את העין האנושית על ידי שיבוש מקורות האור שנקלטים לתוכה – ובמילים אחרות, הם כנראה המציאו את הטכנולוגיה שעליה תתבסס "גלימת ההיעלמות", בדיוק כמו זו שמופיעה בספרי "הארי פוטר". תאמינו או לא, אבל העין האנושית היא לא כל כך איכותית ביחס למינים אחרים בממלכת החיות, כך שניתן לשטות בה בקלות. למעשה, החוקרים מאוניברסיטת רוצ'סטר מנצלים את העיקרון הזה בדיוק לטובת הפיתוח שלהם. בסרטון הדגמה של הפיתוח שלהם, ניתן לראות כיצד הם מיישמים אותו על מצלמה ומסך פשוטים כדי לשטות בעין כך שהיא לא תראה עצמים שהם לא האובייקטים המצולמים – ובמקרה הזה, מגדלי קוביות צבעוניים. ראשית, המצלמה מתעדת את המגדלים ממספר זוויות על ציר שבעצם מדמה משפך ויזואלי ב-29 מעלות. לאחר מכן, הם סורקים את התמונה במחשב ומעלים אותה אל מסך טאבלט. אז הם מצמידים לטאבלט מסך מיוחד (הפיתוח שלהם) ומדגימים כיצד הוא חוסם את כל קרני האור שהן לא בסקלת הצבעים של מגדלי הקוביות. בסרטון ההדגמה ניתן להבין שהפיתוח הייחודי שלהם לא רק חוסם את קרני האור שאינן על הסקלה הצבעונית של המגדלים, אלא בעצם מדמה את הזווית שבה האור שנמצא על סקלת הצבעים של המגדלים יפגע בעין (מה קורה? איבדנו אתכם כבר?). כך למעשה ניתן יהיה להפוך עצמים תלת ממדיים ל-"בלתי נראים" בתאוריה. לואיס רומרו קורטז, אחד החוקרים שאחראים על הפיתוח החדשני, מסביר כיצד הפטנט שלהם שונה מפיתוחי הסוואה אחרים שכביכול מנסים לדמות את פריט הלבוש האגדי. "פיתוחים אחרים של 'גלימות היעלמות' מתרכזים בצורה שבה קרני האור שפוגעים באובייקט החבוי מתפזרים במרחב", מספר קורטז. "בצורה הזאת, לוקח לצבעים שונים פרקי זמן שונים בשביל להיטמע בשטח, מה שהופך את הגלימה לקלה לזיהוי. לעומת זאת, הפתרון שלנו עוקף את הבעיה הזו לחלוטין על ידי זה שהוא מעביר את קרני האור דרך האובייקט ולא מסביבו". {title}





