IQ scores have been steadily falling for the last few decades, and environmental factors are to blame, a new study says https://t.co/tcLuQKhSI7 pic.twitter.com/sdXx1BOTG9 — CNN (@CNN) June 13, 2018 קהילת המדע סוערת בעקבות דיווחים על מגמת ירידה מדאיגה ברמת ה-IQ של תושבי כדור הארץ. על פי הדיווחים באתר האינטרנט Sciencealert, מחקר חדש מצביע על כך שעליית האינטליגנציה האנושית נבלמה בשנים האחרונות – וזאת לאחר דיווחים על עליה של 3 נקודות IQ מדי עשור בסוף המאה ה-20. המחקר נערך במרכז Ragnar Frisch, אשר בנורווגיה, וניתח את תוצאות מבחני IQ של כ-730,000 בני אדם. על פי הממצאים, העלייה באינטליגנציה האנושית נבלמה בקרב אנשים שנולדו באמצע שנות ה-70 וכן הלאה. למעשה, לא רק שרמת ה-IQ נעצרה – היא נמצאת במגמת ירידה. IQ Scores Are Falling in "Worrying" Reversal of 20th Century Intelligence Boom https://t.co/NHrD1xf1sA pic.twitter.com/FD2dHFoDXN — Zach Wellz PhD (@WellzZach) June 17, 2018 סטיוארט ריצ'י, פסיכולוג מאוניברסיטת אדינבורו, התייחס לממצאי המחקר ואמר: "בהנחה שהמודל שלהם מדויק, התוצאות שלהם לא רק מרשימות אלא גם מדאיגות". על פי הנתונים, רמת האינטליגנציה החלה לצנוח בקבוצות הלידה שלאחר שנת 1975 ובשיאה, ירדה ב-7 נקודות IQ. חשוב להדגיש כי זוהי לא הפעם הראשונה שמחקר הוכיח כי רמת ה-IQ צונחת. מחקר שבדק לפני כעשור את מנת המשכל של בני נוער בבריטניה הציג ממצאים דומים. ג'יימס פלין, עורך המחקר, התייחס לתוצאות המדאיגות בריאיון לאתר ה-Telegraph ואמר: "זה נראה כאילו יש משהו לא בסדר בבני נוער של ימינו. בזמן שהעשרנו את הסביבה הקוגניטיבית שלהם לפני גיל ההתבגרות, מסתמן שהסביבה הקוגניטיבית שלהם בגיל העשרה לא הועשרה". פלין מעריך כי הסיבה לירידה היא השפעות סביבתיות, אך רבים סבורים כי הוא לא הצליח להוכיח את הקשר הזה. ARE WE GETTING DUMBER? Studies show IQ scores have been falling steadily in recent years. pic.twitter.com/Skv7qsmSe8 — ABC World News Now (@abcWNN) June 14, 2018 באשר לצניחה הנוכחית שנרשמה במחקר הנורווגי, חוקרים סבורים כי שינויים בסגנון החיים עשויים להיות הגורם מאחורי הירידה ברמת ה-IQ – בין אם זה האופן שבו הילדים לומדים בתקופתנו, הסביבה שבה הם גדלים או עיסוקי הפנאי שלהם. לעומת זאת, ישנם חוקרים שטוענים כי הסיבה לירידה באינטליגנציה מושרשת באופן שבו בוחנים אותה מלכתחילה. חוקר ששמו אולה רוזנברג מסביר שלעיתים קרובות לא נעשית הבדלה בין אינטליגנציה גבישית ונוזלית במבחנים הללו. החוקר מסביר: "מן הראוי שחוקרים יעשו הבדלה בין אינטליגנציה שנרכשת באמצעות לימוד (גבישית) ואינטליגנציה שגורמת לאדם לזהות דפוסים חדשים בחיים ולפתור בעיות באמצעות לוגיקה (נוזלית) – אבל זה לא המצב בהרבה מקרים". רוזנברג טוען כי מבחני ה-IQ לא ערוכים לעשות את ההבדלה בין שני סוגי האינטליגנציה – מה שמעלה סברה כי הסיבה לצניחה באינטליגנציה נובעת למעשה ממבחני ה-IQ עצמם. {title}





