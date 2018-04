מחקר שבוצע על ידי קבוצת מדענים מאוניברסיטת ייל היוקרתית נחשף בכלי התקשורת, לאחר שתוצאותיו הדהימו את קהילת המדע. על פי הדיווחים באתר האינטרנט Technology Review, מדענים הפרידו את מוחותיהם של מאות חזירים והצליחו להשאירם במצב של תפקוד נורמטיבי לאורך 36 שעות. כלומר, למרות העובדה שגופת החזיר מתה אחרי הניתוח, החוקרים הצליחו להשאיר את המוח "בחיים" במשך יממה וחצי.

ד"ר נמאד ססטאן, מומחה למדעי המוח מן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ייל והחוקר הראשי, כרת את מוחם של כ-200 חזירים, שם אותם בסביבה שעוצבה במיוחד בשביל לשמר את תפקודם ואז החייה אותם. על פי המאמר, המוח היה מחובר למכונת החייאה שנקראת "BrainEX", אשר סיפקה לו דם מלאכותי מועשר בחמצן. כאשר הוא נשאל לגבי ממצאי המחקר, ד"ר ססטאן אמר כי "תוצאות הניסוי הזה נעות בין 'בלתי צפויות' ל-'מבהילות'".

