China's Chang'e-4 probe touches down on the far side of the moon, becoming the first spacecraft soft-landing on the moon's uncharted side never visible from Earth https://t.co/JoR13R5BUl pic.twitter.com/bS7fS4xwUt — China Xinhua News (@XHNews) January 3, 2019 תיעוד ראשון מן הצד האפל של הירח נחשף בכלי התקשורת הבינלאומיים ומסמל את ההישג המשמעותי ביותר של סוכנות החלל הלאומית של סין. Chang’e 4, כלי התעופה הבלתי מאויש, שוגר אל מחוץ לאטמוספרה של כדור הארץ ב-8 לדצמבר ונחת בשעות הבוקר המוקדמות של שעון ישראל על הירח – כאשר התמונות הראשונות פורסמו ברשת רק בשעות האחרונות. סוכנות הידיעות הסינית Xinhua הייתה הראשונה שחשפה תיעוד של אזור הנחיתה, אשר מואר על ידי פנסים של כלי התעופה ומציג מכתש שנמצא כמה מטרים ממול. מנכ"ל סוכנות החלל הלאומית של סין סיפר שהחללית נחתה בשלום על הצד האפל של הירח בשעה 10:26 (שעון בייג'ינג) וכעבור כ-80 דקות, הגיעו לידיהם התמונות הראשונות מאתר הנחיתה. #China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019 סוכנות הידיעות AP מדווחת כי הנחיתה הזו מסמלת את השאפתנות של ממשלת סין לפתח את תוכנית החלל שלה. למעשה, סוכנות החלל הלאומית של סין היא השלישית בהיסטוריה שהצליחה לנחות על הירח – לצד Роскосмос (או סוכנות החלל הרוסית) ונאס"א. אבל מה המשמעות האמתית של המשימה הזו ולמה היא כל כך חשובה? הצעד הבא - לאייש את הירח טל ענבר, ראש המרכז לחקר החלל במכון פישר, מסביר: "הירח נמצא במצב שהוא תמיד מראה לנו את אותו הצד, משום שהוא מסתובב סביב צירו (מה שאנחנו קוראים בהשלמת סיבוב - "יממה") בדיוק באותו זמן שלוקח לו להקיף את כדור הארץ" - מהסיבה הזו יש תמיד צד של הירח שנסתר מעינינו. ענבר גם מזכיר שאת הצד הנסתר הזה ראינו כבר בעבר, בעזרת האסטרונאוטים האמריקאים שנחתו על הירח וגם בעזרת ההקפות שעשו עוד טרם הנחיתה. מטרת התכנית הזו, ענבר מסביר, היא לחקור את ההבדלים בשטח הירח שפונה אלינו מבחינת תנאי הקרקע. אנו בעצם לא יודעים מה ההבדלים כי מעולם לא נחתנו שם, ולכן הרצון הוא לחקור את הגיאולוגיה של המקום ולאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים. חשיבות הידע הזה היא בתכנון העתידי של סוכנות החלל של סין, שמתכננת עד סוף העשור הבא להטיס אנשים לירח ולהקים בסיס מאוייש קבוע על הירח. "תכנית החלל הסינית נמצאת במצב מעולה", אומר ענבר, "בדצמבר 2013 סין כבר ביצעה נחיתה על הירח והיו לה חלליות שכבר הקיפו אותו. יש לסינים, למעשה, 100% הצלחה במשימות הירח. על פניו הדברים שהם עושים מאוד לא פשוטים מבחינה טכנולוגית. מעבר לכך, ב-2018, לראשונה בתולדות הטיסות לחלל, המדינה ששיגרה הכי הרבה חלליות היא סין, היא הקדימה את ארה"ב ורוסיה". הכלי החוקר העיקרי בו ישתמשו הסינים במשימה הנוכחית הוא הרובוט ששוגר כעת ונמצא על הירח. "הוא יוכל לגעת בסלעים, לנתח את ההרכב שלהם ועוד", מסביר ענבר. "הרובוט יכול לעבוד שנים, עד שסין תחליט לכבות אותה. המשימה הבאה של הסינים לאחר מכן, תהיה לשלוח חללית שתאסוף דגימות קרעקע מהירח ותחזיר אותן לכדור הארץ". ממריאים למשימה הבאה יו גואובין, הדובר של משימת החלל Chang’e 4, התייחס להישג המשמעותי בריאיון לסוכנות הידיעות Xinhua ואמר: "הצד האפל של הירח הוא מקום שקט ויוצא דופן, כי הוא לא חשוף לאותות רדיו שמקורן בכדור הארץ. כלי התעופה הזה מסוגל לגשר על הפערים שיש לנו עם אותות רדיו בתדר נמוך באזור ולספק לנו מידע חשוב בנוגע לאופן שבו נוצר היקום". #China's Chang'e-4 probe spearheads new chapter of Moon exploration https://t.co/pcN0p8b49G pic.twitter.com/xm3ccDtSHy — CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019 סוכנות החלל הלאומית של סין מתכננת לשגר חללית נוספת, Chang’e 5, כבר בשנה הבאה. המשימה הבאה שלהם, כאמור, היא לשלוח גשש שמסוגל להחזיר דגימות מן הקרקע של הירח לכדור הארץ לצורך בחינות ובדיקות מעבדה. יש עוד הרבה למה לחכות בכל הקשור לחקר הכוכב הקסום שמאיר את השמיים בכל לילה. {title}





