להבת הענק שעלולה להרוס את האנושות

מצחיק לחשוב על השמש שלנו כעל גוף חי ונושם, אבל מתברר שגם לה יש לפעמים התקף עצבים: מחקר חדש שפורסם במגזין The Astrophysical טוען כי כוכבי לכת עתיקים, כמו למשל השמש שלנו, מסוגלים ליצור להבות ענק (Superflares) – פרצי אנרגיה עצומים שניתן לראות ממרחק של מאות שנות אור. עד כה האמינו חוקרים כי להבות הענק הללו היא תופעה שמיוחסת לכוכבי לכת צעירים יותר, אבל המחקר טוען כי במקרים נדירים זה יכול לקרות גם לכוכבים ותיקים יותר מדי כמה אלפי שנים. והשמש היא בת 4.6 מיליארד שנה. מנהל המחקר יוטה נוטסו מאוניברסיטת בולדר בקולורדו טוען כי למרות שאי אפשר לחזות מתי להבת ענק כזו תתרחש, כדאי בכל מקרה להצטייד כבר עכשיו בציוד אלקטרוני שחסין בפני קרינה: "אם זה התרחש לפני אלף שנה זו כנראה לא הייתה בעיה כזו גדולה, ואנשים פשוט חזו בתופעה הדומה לזוהר הקוטבי. כיום זו בעיה הרבה יותר גדולה בגלל מכשירי האלקטרוניקה שלנו". נוטסו מתייחס לתופעה שבה קרינה חזקה מדי מהשמש יכולה במקרים מסוימים להפריע לאספקת החשמל, האלקטרוניקה והלווינים, ופליטה ענקית של חלקיקים טעונים גרמה בעבר לבעיות בתשתיות בכדור הארץ, כמו למשל סופת החלקיקים שיצרה הפרעות ברשת המברקים בשנת 1859. להבת ענק, לעומת זאת, תהיה הרבה יותר גרועה משום שעוצמת הקרינה שהיא תפיק תהיה חזקה יותר פי מאה ואפילו אלף מכל להבה סולארית שאי פעם תועדה. ומתי צפויה לקרות להבת ענק שכזו? ובכן, לפי המחקר, זה עלול לקרות כבר במאה השנים הקרובות. "אם להבת ענק תתפרץ מתוך השמש, כדור הארץ יהיה בדיוק במסלול הפליטה של גל קרינה עוצמתי", אומרים החוקרים. "פיצוץ כזה יכול לשבש פעילות אלקטרונית מסביב לעולם, לגרום להפסקות חשמל ענקיות ולקצר בתקשורת הלווינית". המחקר עצמו מבוסס על נתונים שהתקבלו מהטלסקופ של נאס"א, קפלר, אשר אסף נתונים מכוכבי לכת אחרים במשך תשע השנים האחרונות, ותיעד פעילות של כוכבים לכת. במהלך הזמן הזה הוא איתר כמה להבות ענק בהן אורות של כוכבים הפכו לבהירים יותר לפני שדעכו שוב. החוקרים השוו את הממצאים הללו עם טלסקופ נוסף במצפה בניו מקסיקו וגילו ש-43 להבות ענק נוצרו במהלך התקופה בכוכבים שנמצאים בערך באותו הגיל והגודל של השמש שלנו. הם אישרו שזו תופעה שנפוצה בעיקר בכוכבים חדשים יותר (בערך פעם בשבוע), אבל מתרחשת גם בוותיקים מדי כמה אלפי שנים.





