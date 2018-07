בינואר 1986, אסון היכה בתוכנית החלל האמריקאית: מעבורת ה-Challenger התפוצצה בשידור חי, רגעים ספורים אחרי השיגור שלה. שבעת אנשי הצוות שלה נהרגו במקום. עד היום, האסון מוגדר בתור אחד האסונות הגדולים של נאס"א ואחד הרגעים הטלוויזיוניים המזעזעים ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. גורמים בנאס"א עבדו במשך שבועות ארוכים בניסיון לרכז את הפסולת שנוצרה כתוצאה מן האסון (כ-14 טון) ולמצוא את שאריותיהם של אנשי הצוות. בין ההריסות, נמצא חפץ אחד שהיכה את הציבור האמריקאי בתדהמה – כדור כדורגל אשר נותר שלם ועליו איחולי הצלחה למשימה שמעולם לא יצאה לפועל. Jan 28, 1986: the Space Shuttle Challenger disaster took place. #80s pic.twitter.com/Abl3WgCM76 — Old School 80s (@OldSchool80s) January 28, 2018 Ellison Onizuka was an American astronaut from Kealakekua, Hawaii, who flew into space with Space Shuttle Discovery. He died in the destruction of Space Shuttle Challenger. He was the first Asian American & first person of Japanese ancestry to reach space. https://t.co/EGiLoIulXv pic.twitter.com/23KdvbcLfp — Robert S Hunter (@RSHunter71) July 1, 2018 ג'אנל אוניזוּקה, בתו של האסטרונאוט אליסון אוניזוּקה, סיפרה לאחרונה לכתבי האתר ESPN שהיא הביאה את הכדור לאביה בטרם ההמראה. "בסופו של דבר, זהו הזכר האחרון שיש לי ממנו", סיפרה אוניזוּקה לכתבים. "הפעם האחרונה שראיתי אותו בחיים הייתה כשהבאתי לו את הכדור הזה". הכדור נמצא בזמן החיפושים כאשר הוא צף על פני המים באוקיינוס האטלנטי. בני משפחת אוניזוּקה החליטו לתרום אותו לביה"ס התיכון קליר לייק אשר בטקסס, שם הוא הונח בארון הגביעים. בשנת 2016, 30 שנה אחרי האסון, גורמים בנאס"א החליטו לתקן את העוול ואספו את הכדור במטרה לקחת אותו לאחת ממשימות החלל שלהם. על פי הדיווחים של כלי התקשורת הבריטיים, שיין קימבורו, אחד האסטרונאוטים של משימת Expedition 49, פנה אל מנהלת ביה"ס בבקשה לקחת את הכדור לחלל וזו נענתה לבקשתו. מאוחר יותר, הוא תיעד אותו מרחף במעבורת שלהם. 'FootBall Recovered from Space Shuttle Challenger Flies to the Space Station' image from the #NASA_Apphttps://t.co/KxpzhxSsLV pic.twitter.com/2vjqFNaivV — Corbyn (@CorbynDowlatiar) January 5, 2018 "זה היה מאוד מרגש בשבילי", סיפר קימבורו לכתבי ESPN. "ההיסטוריה של הכדור הזה, הידיעה איפה הוא היה ומה הוא שרד, זה גרם לחשוב על בני משפחותיהם של צוות ה-Challenger. הייתי חייב לצלם את הכדור ולשלוח להם". בסיום משימת החלל Expedition 49, קימבורו החזיר את הכדור לביה"ס התיכון – שם הוא נמצא בארון הגביעים. {title}





