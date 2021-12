תגלית יוצאת דופן על הצד האפל של הירח: תמונות חדשות של סוכנות החלל הסינית (CSNA) חושפות אובייקט מרובע מסתורי באזור מכתש וון קרמן. CSNA מדווחים כי כבר בחודש נובמבר הם איתרו את האובייקט, אשר זכה לכינוי "בקתת המסתורין".

האובייקט התגלה על ידי רכב החלל Yutu 2 ביום ה-36 למשימת הסיור בצד האפל של הירח, כשהוא נמצא במרחק של כ-80 מטרים מהמצלמה. מאז, צוות החוקרים הביעו עניין גדול באובייקט ושלחו את רכב החלל להתקרב אליו לצורך בדיקה מעמיקה וצילום תמונות נוספות.

על פי ההערכות, צפי ההגעה של Yutu 2 אל "בקתת המסתורין" עומד על 2 ימי ירח לפחות –כלומר, כמעט חודשיים רגילים על פני כדור הארץ. למרות זאת, זמן ההגעה עלול להתעכב אף יותר כי רכב החלל צריך לחצות את המכתש בבטחה בשביל להגיע לשם.

So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI