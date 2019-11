חור שחור "בלתי אפשרי" התגלה בשביל החלב

חור שחור חדש שנתגלה באמצע שביל החלב הותיר אסטרונומים המומים, שכן לפי חוקי הפיזיקה המוכרים לנו, החור גדול מדי בשביל להתקיים. גודלו של הענן המסתורי הוא בערך פי 68 מגודלה של השמש שלנו, והוא נמצא במרחק 13,800 שנות אור בתוך קבוצת תאומים (ג'מני). החור נתגלה על ידי מדענים סיניים, שהשתמשו בטלסקופ מיוחד בשם LAMOST כדי לחפש סימנים אחר תופעות אסטרונומיות, ונתקלו בכוכבים שנעים במהירות בשמים וחגים סביב עצם שנראה בלתי מזוהה. תצפיות נוספות שנערכו בספרד ובארה"ב הובילו לגילוי של כוכב גדול פי 8 מהשמש, אשר מקיף את העצם המסתורי מדי 79 ימים. התגלית הזו, לפי המדענים, היא כמו לחפש מחט בערמה של שחת, שכן רק כוכב אחד מבין אלפים עשוי לחוג סביב חור שחור. העצם היחיד שיכול למשוך כוכב כזה ענק הוא למעשה רק חור שחור – ליבה דחוסה של כוכב שהתמוטט לתוך עצמו, ובה כוח המשיכה כל כך חזק שאפילו אור לא יכול להימלט ממנו. החור השחור החדש, המכונה LB-1, למעשה מאתגר את התאוריה לפיה חורים שחורים נוצרים כתוצאה מפיצוץ המכונה סופרנובה מסוג אי יציבות זוגות. עד כה הסברה הייתה שגודל החור השחור מוגבל למסת הכוכב שממנו הוא נוצר, אבל הגילוי הזה לא ממש תואם בגודלו לתאוריה הזו, עד כדי כך שהחוקרים טוענים כי ייתכן והוא נוצר כתוצאה מתופעה אחרת לגמרי. View this post on Instagram A post shared by Condé Nast Traveller (@condenasttraveller) on Jul 17, 2019 at 7:33am PDT פרופסור ליו ג'יפנג, שהוביל את המחקר בסין, אמר כי החור השחור החדש הוא פי 2 יותר מסיבי בגודלו מאשר מה שנתקלו בו החוקרים עד כה. "חורים שחורים במסה כזו לא אמורים להתקיים בגלקסיה שלנו, לפי המודלים הנוכחיים שלנו. חשבנו שכוכבים מסיביים במיוחד עם תרכובות כימיות אשר אופייניות לכוכבים בגלקסיה שלנו חייבים לשחרר את רוב הגזים שלהם במסגרת רוחות עזות כאשר הם מתקרבים לסוף חייהם. לפיכך, הם לא אמורים להשאיר מאחוריהם שאריות כאלה מסיביות. LB-1 הוא בגודל כפול ממה שחשבנו שאפשרי. כעת יש לפתח תאוריות שיקחו על עצמן את האתגר וינסו להסביר כיצד הוא נוצר". מייקל זבין מאוניברסיטת אילינוי חיזק את דבריו ואמר – "בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי שיכול להיווצר חור שחור כזה גדול. אם התצפיות אכן יתבררו כנכונות, זה אכן יגרום לאנשים לגרד בראשם". {title}





