אסטרואיד שעושה את דרכו לכיוון כדור הארץ צפוי לפסוח על פני הפלנטה שלנו במרחק קצר יותר מזה של הירח. הגוף השמיימי אותר על ידי חוקרים במכון תצפיות החלל מאונט למון השוכן באריזונה רק ביום שישי האחרון (ה-18 בספטמבר). להערכתם, הוא צפוי לעבור בסמוך לכוכב הלכת שלנו כבר ביום חמישי הקרוב.

האסטרואיד, אשר מוכר בקהילת המדע בתור 2020 SW, צפוי לעבור במרחק של 28,254 ק"מ מפני כדור הארץ – או במרחק של 0.735 יחידות מרחק לונאריות. משמעות הדבר היא שהאסטרואיד צפוי לעבור במרחק שהוא אפילו קרוב יותר מזה של לוויינים מסוימים שחגים מחוץ לאטמוספרה.

Newly discovered small asteroid 2020 SW (~5 m in diameter) will have a very close encounter with Earth on September 24, 2020 at ~11:18 UTC, flying at ~0.07 LD (lunar distances) or ~27,000 km [more: https://t.co/5rQGKrLPUL] pic.twitter.com/BlwnshZMJn