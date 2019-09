פרופסור מאוניברסיטת אוטגו (ניו זילנד) שיגר לאחרונה אזהרה מצמררת אל תושבי העולם מפני אסטרואיד שעתיד להשמיד את כל החיים על הפלנטה שלנו. בריאיון לכתב עת מדעי, פרופסור גרג ליאונרד, חוקר חלל עם מומחיות בגרמי שמיים, התייחס לסיכון מפני פגיעת אסטרואיד ואמר שממשלות העולם מוכרחות להתכונן לקראת האסון "הבלתי נמנע", כלשונו.

"אם לא נעשה דבר, אז אסטרואיד עתיד לפגוע בנו ב-100% במוקדם או במאוחר", סיפר החוקר והפציר בסוכנויות החלל לנסח תוכנית פעולה – ונשאלת השאלה: מה באמת ניתן לעשות כדי להימנע מפגיעת אסטרואיד קטלנית?

Asteroid expert warns of '100% chance' killer space rock will smash into Earth https://t.co/W3gvkGRMkC pic.twitter.com/zHkEgwV1kM