אתרי חדשות ברחבי העולם יוצאים בכותרות על כך שמדענים טוענים שמערכת ה"Trappists 1" היא ה-"הולי גרייל" (הגביע הקדוש) למקום בו הכי סביר למצוא חיים בחלל החיצון - ואנשים משתגעים מזה. מדענים בנאס"א אכן מאשרים את ההשערה הזו, אך כמובן שהדגש הוא שאותה מערכת היא זו שבה יש את הסבירות הכי גבוהה למצוא חיים - והכל יחסי כמובן. הסיבה לזה היא שאותה מערכת הכי דומה בתנאיה לכדור הארץ. האנה ווייקפורד, מהמחלקה לפיזיקה ואסטרונומיה מאוניברסיטת אקסיטר, אמרה: "איש מעולם לא ציפה למצוא מערכת כזו. אחד מארבעת הכוכבים יכול להיות עולם מים, אחר דומה לוונוס ועוד אחד למארס". בסך הכל נמצאו שבעה כוכבים במערכת הזו, כאשר המדענים אומרים שלפחות ארבעה מתוכם דומים לכדור הארץ ויכולים להתאים ליצורים חיים. בינתיים יודעים מעט מאוד על הכוכבים האלה. המידע שנאסף כולל בעיקר את גודל הכוכבים, המרחק שלהם אחד מהשני ועל חלקם גם את המסה שלהם. לפי המדענים, הסבירות לחיים מתעצמת אם מתגלה שיש מים במצב צבירה נוזל על כוכב. The TRAPPIST-1 system is famous for having 7 Earth-sized planets, including 3 in the habitable zone. Hubble has probed those worlds for signs of a puffy, hydrogen atmosphere. None was found. More Earth-like atmospheres are still possible https://t.co/AhL4I6nVeG pic.twitter.com/7mkVxxPzHg — HubbleTelescope (@HubbleTelescope) February 5, 2018

על פי הממצאים עד כה, נאמר על ידי המדענים שהכוכבים עומדים בצורה כזו שאם תעמוד על אחד מהם, תוכל לראות במבט מדהים גם את כל השאר. ויותר מזה - ככל הנראה הם יראו גדולים יותר ממה שהירח נראה למי שעומד על כדור הארץ. כמו כן, ייתכן שהכוכבים עומדים במקום, מה שאומר שאם כדור הארץ היה מתנהג כך - אז אותו צד תמיד היה פונה לשמש והצד השני לעולם לא. המטרה הבאה היא להבין האם ישנה אטמוספירה לכוכבים הללו, ואם כן - מאלו שכבות גזים היא מורכבת. "המחקר שלנו הוא צעד חשוב קדימה בניסיון שלנו לחקור האם הכוכבים הללו יכולים לתמוך בחיים", אומר ברייס אוליבר דמורי, מאוניברסיטת ברן שבגרמניה, אשר גם כתב על ממצאים אודות הכוכבים בגיליונות המדע Astronomy and Astrophysics ו-Nature Astronomy. {title}





