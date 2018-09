The Soyuz MS-09 spacecraft is pictured docked to the Rassvet module on the Russian segment of the International Space Station as the orbital complex was flying 253 miles above the North Pacific Ocean south of Alaska's Aleutian Islands. pic.twitter.com/Pfwk0wsAIr — Angelina Ballerina (@LiNa8294) September 5, 2018 אימה בתחנת החלל הרוסית לאחר שדווח כי נמצא חור בגוף התחנה – וישנה אפשרות שאחד הקוסמונאוטים עשה את זה. על פי הדיווחים של אתר ה-NY Post, חור קטן (בקוטר של כמילימטר אחד) התגלה בגוף תחנת החלל Soyuz MS-09. תחילה, השלטונות הרוסים סברו כי החור נגרם כתוצאה מפגיעת מטאור זעיר, אך כעת הם שוקלים את האפשרות שאחד הקוסמונאוטים ששוהים בתחנה קדח את החור במכוון. החור התגלה ב-29 לאוגוסט, כאשר אחד מאנשי הצוות הבחין בירידה משמעותית בלחץ האוויר של התחנה. למרות הגודל הזעיר של החור, הנזק שלו קטלני בפוטנציה. גורמים בתאגיד הממלכתי לפעילות חלל (ההקבלה הרוסית לנאס"א) גורסים כי במידה ולא היו מגלים את הנקב הזעיר בגוף התחנה, אספקת החמצן הייתה אוזלת תוך 18 ימים. Das scheint der Übeltäter in @Astro_Alex' Sojus-Raumschiff zu sein. Zumindest taucht das Bild in einem aktuellen NASA-Video (https://t.co/YNpXRd0zlj) auf, in dem auch über das Leck berichtet wird. #horizons



CC @pikarl @Ian_Benecken @emtiu pic.twitter.com/Y2aOeriDNR — Weltraum-Nerd (@NicosPanoptikum) August 31, 2018 מקסים סוראייב, קוסמונאוט בדימוס ובכיר בשלטון של פוטין, התייחס לדיווחים בריאיון לסוכנות הידיעות המקומית RIA ואמר: "אם אחד הקוסמונאוטים ביצע את התעלול הזה, ואנחנו לא יכולים לפסול את האפשרות הזאת, אז מדובר במעשה חמור מאוד". הרשויות גורסות שקיימת אפשרות שהחור נקדח עוד כשהתחנה הייתה בשלבי בנייה על כדור הארץ. ככה או ככה, גורמים בתחנת החלל טוענים שהחור הוא מעשה יד אדם. במהלך הריאיון עם סוראייב, כתבים מקומיים תהו מה יכול לגרום לאדם לחבל בתחנת החלל. על כך, הקוסמונאוט לשעבר טען שזאת ככל הנראה הדרך היעילה לחזור לכדור הארץ – שכן הפעולה תקצר את המשימה. "כולנו בני אדם וכל אחד מתגעגע הביתה", אמר סוראייב, "אבל זה מעשה שפל מאוד". כעת, כלי התקשורת ברוסיה מדווחים כי הרשויות פתחו בחקירה על מנת לגלות מה גרם לנקב בגוף התחנה – בתקווה למצוא את האדם שאחרי לו. {title}





