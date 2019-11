נאס"א: אסטרואיד שיכול למחוק עיר בדרך אלינו

מדענים מנאס"א שגילו בשנת 2009 אסטרואיד גדול המכונה JF1, עקבו אחריו במהלך השנים מחשש שמסלולו יוביל להתנגשות בכדור הארץ. כעת, הם מאשרים כי החשש היה מוצדק. אם האסטרואיד, אשר מתואר בגודלו כשווה ערך לזה של פירמידת גיזה במצרים, אכן יפגע בכדור הארץ, אז בנאס"א טוענים שזה יקרה ב-6 במאי, 2022. ואם האסטרואיד גם יפגע במקום מאוכלס, הוא יוכל ממש למחוק עיר שלמה על כל תושביה. מומחים בסוכנות אומרים כי אם תרחיש האימים הזה יקרה, האסטרואיד יתנגש בכדור הארץ בעוצמה של 230 קילוטון TNT. לצורך השוואה, פצצת האטום שהוטלה על הירושימה ב-1945, התפוצצה בעוצמה של 15 קילוטון TNT - וכולם בעולם יודעים מה היה היקף הנזק. View this post on Instagram A post shared by Süddeutsche Zeitung (@sz) on Nov 16, 2019 at 12:00pm PST אז עד כמה צריך לחשוש מהנתונים האלה? ובכן, בנאס"א מרגיעים ואומרים כי הסיכוי שהאסטרואיד יפגע בכדור הארץ עומד כרגע על 0.026%. לא משהו להתרגש ממנו ברמת חרדה, אבל כן עניין שסוכנות החלל עוקבת אחריו צמוד. באותה הזדמנות, בנאס"א הרגיעו ואמרו כי הם סורקים באופן רציף את האסטרואידים שיש להם השפעה עתידית אפשרית על כדור הארץ ומעדכנים את כל הגורמים החשובים. על הדרך, הם עדכנו גם שהאסטרואיד הבא שיש לחשוש מפניו עתיד לפגוע בכדור הארץ רק בשנת 2880. לא צרה שלכם. {title}





