תגלית ביזארית על פני השטח של הירח מסעירה את עולם המדע. חוקר מאוניברסיטת הוואי טוען כי נמצאו שרידים של מינרל הברזל המטיט באזורים שונים על הירח – ואף אחד לא בטוח כיצד הוא הגיע לשם.

המטיט הוא מינרל נפוץ למדי על פני כדור הארץ שצבעו משתנה מאדום, לאפור-כסוף ואפילו שחור (מה שהקנה לו את הכינוי "יהלום שחור"). המטיט נוצר לרוב כתוצאה מתהליך חמצון של ברזל ועל פני כדור הארץ, היווצרותו דורשת נוכחות של מים וחמצן. מה שמוביל אותנו לשאלה: איך המינרל הגיע לירח?

"המינרל התגלה אחרי שניתחנו מידע שנאסף על ידי סוכנות החלל ההודית", הסביר שוי לי, חוקר מאוניברסיטת הוואי הסמוכה להונולולו. "אחרי חודשים של מחקר, הבחנו שבקטבים ניתן למצוא ריכוזים גבוהים של המינרל – שזו תגלית מאוד משונה בהתחשב שפני השטח של הירח היא סביבה נוראית להיווצרות של המטיט".

The Moon Is Rusting, and Researchers Want to Know Whyhttps://t.co/3GFoNG4gZ3 pic.twitter.com/KpwG53LTdM