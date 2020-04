אנשים שפסעו ברצועת החוף פוארטו מרקז באקפולקו שבמקסיקו בסוף השבוע האחרון, זכו לחזות בתופעת טבע נדירה ומרהיבה, שהתרחשה לראשונה מזה 60 שנה: הגלים שהתנפצו אל החוף נצבעו בצבע כחול זוהר, כאילו היו שורה של נורות פלורסנט או פנסי תאורה בהפקה מושקעת במיוחד.

המציאות, לעומת זאת, הצליחה להתעלות על כל פעלול תאורה זורח, וההסבר לתופעה אפילו הרבה יותר מדהים: לא מדובר בחומרים רדיואקטיביים מסוכנים או בסטיקלייטים שנשפכו, אלא בתוצר של פעולה ביוכימית טבעית לחלוטין, שנוצרה על ידי המפגש בין מיקרואורגניזמים (פלנקטון) לבין גלי הים, כתוצאה מחוסר ההתערבות של יד האדם.

ביולוגים ימיים טוענים כי העובדה שהאנושות סגורה בבתיה בעקבות משבר הקורונה מאפשרת לתופעות טבע נדירות להתרחש בחופשיות יותר. במקרה הספציפי הזה, מדובר בתופעה המכונה ביולומינסנציה, כלומר הארה ביולוגית, שבה חלבון בשם לוציפרין מתחמצן על יד החמצן, כאשר האנזים לוציפראז מזרז את התהליך, והתרכובת האורגנית אדנוזין תלת-זרחתי מספקת את האנרגיה עבור התגובה, אשר מפיקה אור ומאירה את המים.

#Mexican beach waves light up with bioluminescent #plankton for the first time in over 60 years after the #COVID19 pandemic has kept people out of the water for nearly a month pic.twitter.com/z17hWfMSfG