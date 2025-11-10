היום (שני) יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש. על פי התחזית של חברת מטאו-טק, הטמפרטורות החזויות ברחבי הארץ הן 32 מעלות בקריית שמונה, 34 מעלות בטבריה, 28 מעלות בחיפה, 28 מעלות בתל אביב, 31 מעלות במודיעין, 28 מעלות בירושלים, 27 מעלות באשקלון, 29 מעלות בבאר שבע, 25 מעלות במצפה רמון ו-33 מעלות באילת. ממחר תחול מגמת התקררות באזורנו, שתגיע לשיאה לקראת סוף השבוע.

בסוף השבוע צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר, אז ככל הנראה יתפתח שקע ברומטרי במזרח הים התיכון שיגרום לראשונה העונה לאווירה חורפית. אירוע מזג האוויר ילווה בגשמים משמעותיים ברחבי הארץ – בדגש על מישור החוף והשפלה. הגשמים עשויים להימשך גם בתחילת השבוע הבא.

התחזית להמשך השבוע

יום שלישי

מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהממוצע ‏לעונה. בלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום רביעי

מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. למרות זאת עדיין מעט חם מהממוצע ‏התקופתי. בבוקר ייתכן טפטוף או גשם מקומי קל לאורך החוף.‏

יום חמישי

מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.‏

יום שישי