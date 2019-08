כבר יותר משבוע שהעולם סוער בעקבות המצב באמזונס. פוליטיקאים, סלבריטאים ואושיות רשת התייחסו לעובדה שיותר מ-74 אלף מוקדי שרפה התגלו ביער מאז תחילת השנה והממשלה של הנשיא ז'איר בולסנרו עושה מעט מאוד בשביל לשפר את המצב.

ביום חמישי שעבר, נשיא צרפת המכהן, עמנואל מקרון, התייחס למצב בחשבון הטוויטר שלו ואף רמז כי השרפות מסכנות את החיים על פני האדמה. "הבית שלנו נשרף, תרתי משמע", כתב מקרון. "יערות הגשם באמזונס – הריאות שמייצרות 20 אחוז מהחמצן על פני הפלנטה שלנו – בוערים. זהו מצב חירום בינלאומי". אמירותיו של הנשיא הדהדו בימים האחרונים בכלי התקשורת ברחבי העולם ואף הובילו את מעצמות ה-G7 להתייחס לנושא. למרות זאת, מומחים רבים חשפו בזמן האחרון כי הן לא בהכרח נכונות.

השרפות באמזונס מדאיגות אנשים רבים ברחבי העולם ובצדק. מדובר במערכת אקולוגית ייחודית עם יותר מ-3 מיליון זנים של בעלי חיים וסוגים של צמחים – חלקם אפילו לא קיימים בשום מקום אחר. למרות זאת, היער רחוק מלהיות אחראי לחמישית מאספקת החמצן בעולם. למעשה, מסתמן כי גם בתרחיש האימים שבו כל היער ישרף, ישאר לנו מספיק אוויר לנשימה גם לעוד הרבה שנים.

פרופסור סקוט דנינג, מומחה לגאולוגיה ומדעי אטמוספרה, התייחס למצב באמזונס במאמר לאתר האינטרנט LiveScience ובו טען שאפשר לנשום לרווחה (תרתי משמע). לטענתו, כמות החמצן שנמצאת באטמוספרה של ימינו היא תוצאה של תהליך טבעי בן מיליוני שנים. דנינג מסביר כי החמצן על פני כדור הארץ הוא תוצר לווי של פוטוסינתזה מצמחים שקיימים על פני כל כדור הארץ, מעצים ביערות הגשם, אל נופרים בביצות ועד לאצות בים.

מעבר לזה, כמות ניכרת מהחמצן ששכיח היום (כ-21 אחוזים) הופקה מאז שחר ההיסטוריה וקיימת עוד מימים שבהם בעלי חיים והמין האנושי בכלל לא היו קיימים. מהבחינה הזו, דנינג בעצם טוען שאנחנו רחוקים מלסיים את אספקת החמצן על פני כדור הארץ.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big