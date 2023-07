גל החום בארה"ב: טמפרטורת המים מול חופי פלורידה שוברת שיאים חדשים. לפי בדיקות של השירות המטאורולוגי האמריקאי, המים במפרץ מאניטי (Manatee Bay), צפונית למיאמי, הגיעו ליותר מ-37 מעלות מאז תחילת השבוע – כאשר השיא נרשם ביום שני עם יותר מ-38 מעלות.

"המים הגיעו לטמפרטורה של אמבטיה, תרתי משמע", ציין המטאורולוג ג'ף מאסטרס בשיחה עם אתר ה-NY Post. "כשאני מתקלח, טמפרטורת המים עומדת על כ-37 מעלות וזה היה המצב של המים במפרץ. מעולם לא ראינו אירוע חום כזה אצלנו".

101° WATER TEMP IN FLORIDA recorded Monday from a Manatee Bay sensor at a depth of 5 feet. Two other water sensors nearby were over 98° as well. If confirmed and verified, 101° would be the hottest sea surface water temp ever recorded on earth. ️ pic.twitter.com/ERg839e9Cg — Matt Devitt (@MattDevittWINK) July 25, 2023

Waters off the south Florida coast rose to an unfathomable level. On Monday, a buoy in Manatee Bay, about 40 miles south of Miami, posted a temperature of 101.1F, which falls under an ideal temp for a hot tub. The reading could be unprecedented globally.https://t.co/e8FBWRH5jA — Capital Weather Gang (@capitalweather) July 25, 2023

בשנת 2020 המים במפרץ כווית הגיעו לטמפרטורה של 37.6 מעלות. למרות זאת, נכון להיום אין ארגון שרושם שיאים של טמפרטורת מים גבוהה, אבל הסברה הרווחת היא שהאירוע בחופי פלורידה הוא שיא חדש. ככה או ככה, מומחים מבהירים שמדובר באירוע חריג באזור דרום ארה"ב.

האירוע הגיע בעיצומו של גל חום ברוב חלקי ארה"ב, כאשר רק השבוע נמדדו בפלורידה 32 מעלות ויותר מ-70% לחות. מטאורולוגים העריכו שיש כמה הסברים למים החמים במפרץ, כולל נוכחותן של אצות באזור, עומק המים בהם נמדדו הטמפרטורות הגבוהות והקירבה של המים לאדמה חמה.

Ocean water off Florida breaks jaw-dropping 100 degrees: ‘This is a hot tub’ https://t.co/2VSvdgCb6F pic.twitter.com/GfObKCCdDt — New York Post (@nypost) July 26, 2023

Heartbreaking scenes from the #FloridaKeys: At Cheeca Rocks, renowned for its high live stony coral coverage, 99% of corals are bleached. Even the resilient 'massives' are struggling. Rising water temperatures are to blame. It's time for #ClimateAction. #SaveTheCorals pic.twitter.com/fXkDOqB1Ek — Coral Restoration Foundation (@coralcrf) July 25, 2023

בשירות המטאורולוגי האמריקאי צוין שהמים במפרץ מאניטי חמים כבר שבועיים לפחות, עם טמפרטורות של יותר מ-32 מעלות מאז תחילת החודש. מומחים טוענים שגל החום השפיע לא רק על טמפרטורה המים, אלא גם על שוניות אלמוגים. בתמונות שפורסמו בסוכנות הידיעות AP אפשר לראות שחלק מהאלמוגים הולבנו כתוצאה מהחום הכבד.

דוברות הקרן האמריקאית לשיקום שוניות האלמוגים הגיבה בטוויטר לשוניות שהולבנו בגל החום הנוכחי וטענו שזו תוצאה של שינויי האקלים באזור. "תמונות שוברות לב מדרום פלורידה", נכתב בציוץ. "99% מהאלמוגים הולבנו. אפילו החזקים ביותר מתקשים להתמודד, והכל באשמת עליית הטמפרטורה הגבוהה של המים. הגיע הזמן להילחם בשינויי האקלים".