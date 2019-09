ספרד: שיטפונות עזים גורמים להרס עצום וגובים קורבנות בנפש

טרגדיה בספרד: סופות ברקים ומבול קשה יצרו שיטפונות שהובילו למותם של שישה אנשים בדרום מזרח ספרד ובאזור מיורקה. השיטפונות העצומים סחפו מכוניות ושאריות של הרס עד לאזור ולנסיה, מורסיה ומזרח אנדולוסיה, בעוד מנהרות הוטבעו לחלוטין במים ונסגרו לשימוש.

אדם שרכבו נלכד במנהרה שכזו נהרג תוך דקות ספורות באזור אלמריה, בעוד המשטרה שהוזעקה למקום הצליחה להציל שניים מתוך שלושת האנשים שהיו ברכב. נהגים אחרים שנתקעו באזור נמשו באמצעות כוחות חילוץ.

כמו כן, אדם נוסף נהרג לאחר שטבע בערימה קטלנית של בוץ ומים באזור גרנדה, וזאת שעות ספורות לאחר שאישה בת 51 ואחיה בן ה-61 נמצאו ללא רוח חיים לאחר שמכוניתם התהפכה על ידי השיטפונות ונגררה לאזור קודט מדרום לוולנסיה.

בערב יום שישי נקבע מותו של אדם נוסף, גבר בן 58 שנגרר על ידי המים בעוד שניסה לצאת ממכוניתו ולחצות את הכביש. ראש הממשלה המכהן של ספרד, פדרו סנצ'ז, הודיע כי כוחות החירום הצבאיים של המדינה פרושים ברחובות כדי לסייע לאזרחים להתמודד עם מצב החירום הידוע בתור החזית הקרה. "זהו לילה קשה ואינטנסיבי", צייץ בליל שישי, "חלק מהאזורים נמצאים בכוננות לאור הגשמים החזקים, ולמרבה הצער אנו מתאבלים על קורבן שלישי באלמריה. תנחומיי לכל המשפחות של אלו שנספו וכל אלו שמושפעים ממזג האוויר. בואו נגביר את אמצעי הזהירות".

כ-60 אנשים פונו לאחר שנלכדו באתר קמפינג סמוך לקו החוף בקאבו דה גאטה, בעוד תושבים בקהילת Torrevieja נתבקשו להתבצר בבתיהם ולשים משקולות ברכבים שלהם כדי למנוע מהם להיגרר על ידי זרמי המים העזים. כבישים רבים ועורקי תחבורה מרכזיים במדינה נסגרו לתנועה, לאחר שנהגים רבים פשוט נתקעו עם הרכבים שלהם בכביש ונאלצו לחכות לסיוע על גג הרכב.

איש אוחז בחוזקה בעץ בזמן השיטפון | צילום: טוויטר\@sotiridi

חלקים נרחבים מהאי מיורקה, כולל הצד הדרומי, נמצאים כעת בכוננות אדומה ואזהרות טורנדו רציניות. הרשויות מפצירות בתיירים לעזוב את מיורקה, מורסיה, אלמריה, ולנסיה ואליקנטה לאחר שהשירות המטאורולוגי בספרד הוציא אזהרת "סיכון קיצוני" בנוגע למזג האוויר באזורים הללו למשך 24 השעות הקרובות.

"שיטפונות פתע עלולים להתרחש ולגרום להפרעות ועיכובים בשירותי התחבורה", נמסר. כמו כן, שדות התעופה במיורקה, איביזה ואלמריה נסגרו לזמן קצר עקב הסופות, בעוד שדה התעופה במורסיה נותר סגור, ושדה התעופה באליקנטה סובל מעיכובים חמורים.

#NewsAlert: At least six people got killed in South East of #Spain duo to severe rains and flash floods in the region, as people are holding tight on objects for their lives in some case of Flash floods. pic.twitter.com/YnmpQ4cP5D — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 14, 2019

WATCH: Rescue efforts are underway in southern Spain Friday after a third person died due to a series of floods from heavy rainfall; the floodwaters are sweeping away cars and forcing hundreds to evacuate, including from submerged highways. pic.twitter.com/WoRKa2TFWY — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 13, 2019

באליקנטה, משפחה בריטית נלכדה בווילה שלה למשך 12 שעות לאחר ששיטפונות קטלניים מחקו חופים שלמים. פול ואנג'י ספנסר שהו בווילה יחד עם ארבעת ילדיהם, שניים מהם תינוקות, כאשר הנהר הסמוך החל להתפרץ ולעלות על גדותיו. המים הציפו את הקומה התחתונה בווילה וניתקו את אספקת המים והחשמל. "זה היה מפחיד", הם סיפרו, "תוך שעה וחצי המרתף הוצף לגמרי. ידענו שאנחנו בצרה כאשר מפלס המים החל לעלות על המדרכות. נהננו לצפות ברעמים ובברקים בערב יום חמישי, אבל בחיים לא חשבנו שכל הווילה שלנו כמעט ותיסחף לחלוטין למחרת".