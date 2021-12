מאובן מושלם של ביצית דינוזאור נחשף לאחרונה בסדרת בדיקות מעבדה של חוקרים בבריטניה. המאובן הוא חלק מביצת דינוזאור שנמצאה בשלמותה במחוז גנזאו שבדרום סין בשנת 2000 ועל פי ההערכות, הוטלה לפני 72 מיליון שנה. מאז, היא קיבלה את הכינוי "בייבי ינגליאנג".

הביצה נשלחה למוזיאון היסטוריה מקומי, שם היא אוכסנה במחסן במשך 15 שנה עד שאחד העובדים נתקל בה בשנית והבחין בעצמות שמבצבצות משרידי הקליפה. בעקבות זאת, הנהלת המוזיאון החליטה ליצור קשר עם צוות מומחים מאוניברסיטת ברמינגהם – שרק עכשיו מפרסמים את ממצאי הבדיקות שלהם.

Meet ‘Baby Yingliang’! Our experts examined the 72 million-year-old embryo found inside a fossilised dinosaur egg in southern China, shedding new light on the link between the behaviour of modern birds and dinosaurs @LES_UniBham @EdinburghUni https://t.co/IVA2Un22zb pic.twitter.com/ZY1LE8i3Es