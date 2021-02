אסון טבע הכה בצפון הודו, שם קרחון עצום שהתנתק מהרי ההימלאיה גרם לשיטפונות אימתניים באזור צ'מולי, מדינת אוטראקהאנד. לפחות 150 בני אדם, רובם עובדי חברת החשמל המקומית, מוגדרים כעת כנעדרים וקיים חשש כבד לחייהם.

התיעוד הדרמתי של השיטפונות האדירים עלה בשעות האחרונות לרשתות החברתיות. בסרטון שעלה לטוויטר ונצפה כבר עשרות אלפי פעמים אפשר לראות את הנחשול האימתני זז במורד הנהר והורס כל דבר שנקלע לדרכו. בסרטון אחר ניתן לראות את הרגע המים השוצפים ממוטטים גשר להולכי רגל.

Gushing water of #Dhauliganga #Chamoli avalanche, #WATCH | A massive flood in Dhauliganga seen near Reni village, where some water body flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst. Casualties feared. team of @ITBP_official personnel rushed for rescue pic.twitter.com/264p8MoQho

#cloudburst #Joshimath This is huge , praying for everybody's safety.

Rishiganga Power Project has been damaged due breach of a glacier in #Tapovan area. People living on the bank of Alaknanda river are advised to move to safe places at the earliest @PIBDehradun pic.twitter.com/dEe2RnPk2Q